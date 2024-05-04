家族榮耀之繼承者｜上季「彩蛋」羅嘉良升呢做主角 余安安怒摑佘詩曼場口曝光

分別於馬來西亞及香港取景的《家族榮耀之繼承者》，由《家族榮耀》原班幕後精英負責打造，同樣是以豪門家族為題材的精製劇集，故事講述丘家長孫女丘皓兒（佘詩曼飾）雖然精明能幹，但礙於是女兒身份，加上父親丘家大兒子守仁（許紹雄飾）看淡權力及名利，令皓兒在家族中一直不得勢，公司大權完全落在丘老太爺（劉江飾）二兒子守義（羅嘉良飾）及守義兒子智斌（羅子溢飾）手上。不過因為丘老太爺突然病重，並留下委託書著皓兒全權代理集團主席要務，令原本已關係緊張的丘家一夜變天，一幕幕峰迴路轉而又緊張刺激的繼承者大戰如箭在弦。

《家族榮耀之繼承者》由宣布開拍續集至今，卡士一直是外界關注焦點，根據無綫釋出的首條預告，17名主演大頭全面曝光，先後為（按預告出場序）佘詩曼、羅嘉良、許紹雄、余安安、林峯、黃浩然、張鳳妮、陳靜、梁靖琪、陳瀅、梁諾妍、王敏奕、劉江、吳岱融、龔慈恩、劉浩龍及羅子溢，眾演員各懷鬼胎的神情及滿是仇恨的眼神，配以「豪門上流全員惡鬥」的宣傳字句，劇力萬鈞。

17位演員之中，除了三料視后佘詩曼值得期待，在上季大結局以彩蛋形式出場的羅嘉良亦相當搶焦，今集「升呢」《家族》系主角行列的羅嘉良，以一頭微曲白髮的老妝配以老謀深算的神情登場，帶出新鮮感的同時、亦演活了角色應有的壓迫感。