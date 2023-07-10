家族榮耀之繼承者｜佘詩曼林峯六度合作演情侶 與黃浩然大搞三角戀

為林峯接拍 《家族榮耀之繼承者》

《家族榮耀之繼承者》也是佘詩曼、林峯繼《覆雨翻雲》《歲月風雲》《花花世界花家姐》《使徒行者》《無限超越班》等多部經典影視綜藝作品之後的第六次合作，去年二人曾在節目中提及再度合作依舊想演情侶，沒想到這麼快就可以在《家族榮耀之繼承者》劇組成功圓夢。她表示今次接拍有6成是為了林峯，同時也知道很多fans很希望她跟林峯再合作，加上劇本很好，所以答應拍攝，並大爆會與黃浩然陷入三角戀。

此外，今次是阿佘與羅嘉良繼《七姐妹》之後，相隔廿年再次合作，他大讚阿佘改變了很多，現時可以獨當一面。能與阿佘再續父女緣的許紹雄坦言今次是因為收到阿佘電話才答應拍攝，而他將與陳靜扮演夫妻，更搞笑表示與對方有不少床戲。