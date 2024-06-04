家族榮耀之繼承者｜梁靖琪Toby演技爆發 虐心演出感動劇迷

現正熱播的無綫重頭劇《家族榮耀之繼承者》，由佘詩曼、林峯、羅嘉良、許紹雄、羅子溢、梁靖琪（Toby）、余安安、張鳳妮等主演，上周錄得最高23.2收視，成績理想！
當中除了一班「老戲骨」演出入木三分外，亦有不少演員表現突出，其中飾演Nana丘芷嵐的Toby絕對是演技爆發，昨晚她與「視帝」級人馬羅嘉良在泳池邊的「父女」戲，虐心演出，不少網民表示大受感動，亦有網民表示看過今次Toby演出後，為昔日對她的評擊作道歉。
Toby在劇中飾演性格驕縱的丘家大小姐，由起初自我任性，到上周發現自己驚天身世秘密，隨即陷入迷失、瘋癲，Toby完美演繹角色的落差，而昨晚一集，受身世真相大受打擊的Toby，一臉頹容坐泳池邊借酒消愁，爸爸羅嘉良見狀上前關心，父女對話為之感動，Toby更攬着羅嘉良哭成淚人，盡顯二人的父女之情，而這幕戲，雖然只有短短數分鐘，但卻非常虐心，Toby亦成功演繹對身世「有口難言」的無奈及痛苦，使觀眾對她角色由恨生憐，一致好評。
留言感謝羅嘉良
而劇集播出後，Toby亦在個人社交平台留言感謝羅嘉良這位「爸爸」，她說：「多謝撈家（指羅嘉良）你呢個Daddy無論眼神表情定對白，完全令我秒速入戲，好鍾意好鍾意呢場戲，由拍攝到而家，再三睇個心都好痛。記得呢場戲拍足三個鐘，我喊足三個鐘，真係喊到對眼腫曬，但一切都係值得嘅！」Toby出文後，不少網民亦留言表示支持，有人更留言力撐：「 呢場真係好心痛～唔使理D人話靠父幹，努力係會有人見到」。其實自Toby出道以來，因為她是前無綫高層梁家樹女兒身份，一直飽受網民評擊，更有嘲她是成功靠父幹，不過經過丘芷嵐一角使Toby之演技獲得肯定。