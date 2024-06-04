家族榮耀之繼承者｜梁靖琪Toby演技爆發 虐心演出感動劇迷

現正熱播的無綫重頭劇《家族榮耀之繼承者》，由佘詩曼、林峯、羅嘉良、許紹雄、羅子溢、梁靖琪（Toby）、余安安、張鳳妮等主演，上周錄得最高23.2收視，成績理想！

當中除了一班「老戲骨」演出入木三分外，亦有不少演員表現突出，其中飾演Nana丘芷嵐的Toby絕對是演技爆發，昨晚她與「視帝」級人馬羅嘉良在泳池邊的「父女」戲，虐心演出，不少網民表示大受感動，亦有網民表示看過今次Toby演出後，為昔日對她的評擊作道歉。

Toby在劇中飾演性格驕縱的丘家大小姐，由起初自我任性，到上周發現自己驚天身世秘密，隨即陷入迷失、瘋癲，Toby完美演繹角色的落差，而昨晚一集，受身世真相大受打擊的Toby，一臉頹容坐泳池邊借酒消愁，爸爸羅嘉良見狀上前關心，父女對話為之感動，Toby更攬着羅嘉良哭成淚人，盡顯二人的父女之情，而這幕戲，雖然只有短短數分鐘，但卻非常虐心，Toby亦成功演繹對身世「有口難言」的無奈及痛苦，使觀眾對她角色由恨生憐，一致好評。