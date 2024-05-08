家族榮耀之繼承者｜落實下周一首播 佘詩曼林峯親熱戲曝光

作為2022年熱播劇《家族榮耀》續集的《家族榮耀之繼承者》，除有原班幕後精英加持，幕前陣容亦是超級鼎盛。無綫官方繼早前公開集合17名主演大頭 Close up的宣傳預告後，連日來亦先後推出了一系列圍繞佘詩曼、羅子溢及羅嘉良(撈家)權鬥，及佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良的角色介紹宣傳片。片段所見，相隔9年再度合作的阿佘與林峯依然火花十足，除了眼神充滿愛意，宣傳片還曝光了二人唯美又浪漫的親吻片段，令不少劇迷大呼超級期待：「我最愛的 CP終於再一起拍劇了。」至於家族繼承者之戰，主要角力人物是佘詩曼飾演的丘皓兒及羅子溢飾演的丘智斌，而林峯飾演的高浚及羅嘉良飾演的丘守義，則分別是協助二人爭奪繼承者寶座的重要角色。

值得留意的是，充滿陽光氣息、擁有一對真摯孩子眼的羅子溢，這次將挑戰演技 飾演從演十多年以來最奸角色，除了玩世不恭、沉迷享樂及女色外，為了爭權及達到目的，更會罔顧情義及親情不擇手段。宣傳片所見，子溢劇中每個眼神都饒有深意，不是別具挑釁意味、就是怒火中燒、一副戰鬥格，與阿佘的清澈自信眼 神形成強烈對比的同時，亦點燃了觀眾對劇集的期待值。另一重點是，繼阿佘被掌摑片段曝光後，新系列宣傳片亦先後曝光了撈家怒摑羅子溢、梁靖琪及吳岱融的精彩片段，盡顯劇集張力。除了權鬥，作為大家族的丘家，家中宮鬥自然亦無日無之。在曝光的宣傳片中，其中一幕是丘家大少奶朱麗琪(陳靜飾)，手持利刀準備刺向二少奶戴綺婷(余安安飾)，畫面觸目驚心，似乎宮鬥重任落在二人身上。同時，官方今日還公開了7大重要「權鬥」及「宮鬥」角色人物性格，為劇迷煲劇前做定預熱。

繼承者之戰核心權鬥人物角色介紹：

丘皓兒（佘詩曼飾）

能幹好強的丘家長孫女，有勇有謀，處事周全，顧念親情，機智聰穎，永遠將家 族榮耀及公司利益放在首位，是剛柔並重的女強人。雖然皓兒花盡努力及汗水證 明自己，奈何因為女兒身關係從小到大被睇低一線，還要同時面對二叔丘守義 （羅家良飾）及守義兒子丘智斌（羅子溢飾）的打壓，難得的是皓兒依然對公司 盡忠賣力，終感動丘老太爺委以集團代主席重任，可惜這個轉機卻引發更激烈的 繼承者爭奪戰。

丘智斌（羅子溢飾）

聰明能幹，是丘家第三代的唯一男孫。智斌表面玩世不恭，沉迷玩樂及女色，加 上性格衝動、經常四處闖禍，令父親丘守義相當頭痛。事業方面，具備一定實力 的智斌為了自保及達到目的，不惜犧牲任何人，是個心狠手辣、詭計多端的壞角 色。一直自以為是集團唯一繼承人的智斌，因皓兒被委任為代主席產生危機感， 露出兇悍陰險真面目與父親守義聯手與皓兒背水一戰。

高浚（林峯飾）

表面風流倜儻、風趣幽默，擅長遊走法律灰色地帶，是一名機智聰敏、重情重義 的律師。因父親高成（吳岱融飾）曾在丘家任職司機，與皓兒、智斌等是青梅竹 馬的好友，加上高成經常叮囑高浚要對丘家知恩圖報，長大後專責為丘家各人解 決種種棘手事件，深得丘家各人信任。與皓兒日久生情成為情侶，可惜因為一個 錯誤分手收場，雖留有遺憾但二人仍視對方為一生最愛，高浚更是皓兒在繼承者 之戰中的最強後盾。

丘守義（羅嘉良飾）

從小成績卓越、目標清晰，行事風格果斷冷靜，年輕時憑著過人魄力及能力成為 當時商界最矚目青年才俊，憑實力在集團累積了一定的支持及人脈。雖然商業實 力非凡，礙於父親丘瀚洋（劉江飾）思想傳統、重男輕女，守義以超乎想像手段 令太太戴綺婷（余安安飾）誕下男嬰丘智斌，自此父憑子貴。但隨著皓兒獲委任 集團代主席，守義為了守住自己和兒子的江山，處處阻撓皓兒大展拳腳，深信薑 始終是老的辣的守義，出手從不手軟。

丘守仁（許紹雄飾）

性格軟弱、零殺傷力、以遊戲人間為大前提的丘瀚洋大兒子、亦是丘氏集團掛名 董事。年輕時因未能誕下兒子在家族競爭中慘敗的守仁，從此變成零鬥心，對家 族事務置身事外之餘，並以嬉皮笑臉、享受逸樂的姿態度日，以此作為保護色。 守仁的「龜縮」，換來與野心勃勃弟弟守義多年的和睦相處，同時亦令女兒皓兒 失卻依靠、要孤軍作戰。

朱麗琪（陳靜飾）

出生低微，因父母雙亡關係，從小寄人籬下，由舅父舅母撫養長大。受盡冷眼和 貧窮折磨的麗琪，堅信愛情、朋友及親人都是過眼雲煙，惟有金錢才是永恒；由 於深諳外在條件得天獨厚，毅然恃靚行兇，混入模特兒界後，再處心積累嫁給比 自己年長 30 歲的丘守仁成為丘家大少奶。雖然自此衣食無憂，但卻要同時面對 昔日黑材料的威脅，及丘家二少奶戴綺婷的冷嘲熱諷，不過生性剛烈的麗琪亦不 甘示弱，妯娌倆經常槍來劍往、雞犬不寧。

戴綺婷（余安安飾）

丘守義法定妻子，囂張跋扈、自視甚高，一生沒經歷過什麼風浪，在爾虞我詐的 豪門裏沒有太強戰鬥力，唯一技倆就是恃勢凌人及發爛渣！由於出身名門，加上 守仁與元配離婚後大少奶位置空缺多年，令升呢「後宮之主」的綺婷在丘家耀武 揚威足足十數年之久。直到朱麗琪嫁進丘家，戴綺婷地位不再，加上本身討厭憑 美色上位的女人，故一直視朱麗琪為狐狸精兼眼中釘，妯娌之間的連場惡鬥與繼 承者之戰同樣精彩。