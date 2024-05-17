家族榮耀之繼承者｜57歲張鳳妮息影28年再現TVB 感激羅子溢帶入戲：好似開咗竅咁

《家族榮耀之繼承者》昨晚（16日）播出的第四集劇情講述丘智斌（羅子溢飾）被揭出是守義（羅嘉良飾）二房太太邵家碧（張鳳妮飾）的親生兒子，當年守義為爭奪家族話事權，才將剛出生的智斌與守義正室戴綺婷（余安安飾）誕下的芷嵐（梁靖琪飾）調包！智斌意外得悉真相後大為震撼，今晚播出的第五集，智斌更會主動與家碧相認；對於相隔近30年終可聽到兒子叫自己「媽咪」，家碧眼眶馬上谷滿激動又感動的眼淚。

張鳳妮1987年憑藉參選香港小姐進入娛樂圈，並於1996年年尾離開無綫，故是次是闊別螢幕長達28年後的「復出」演出，出山原因是總監製梁家樹親自邀請，而鳳妮亦成功成為劇集亮點之一。除了因為鳳妮繼經典劇集《天地男兒》後、相隔28年再與羅嘉良合作，因而引爆《天地男兒》集體回憶外； 張鳳妮的演出獲網民大讚，她受訪時，坦言事前做足功課，在正式鑽研角色前已看了三次劇本：「呢個角色好大挑戰，所以我先接拍。功夫我做得好足，但未做到最好。我初初睇劇本，頭兩次係當故仔咁睇，去了解（角色）頭段、中段同Ending嘅分別。之後再每個場口去mark應該點做，同埋我盡量唔想做到咁乞人憎，所以我對三個小朋友（梁靖琪、陳瀅、羅子溢）都一視同仁，希望令到角色睇落有少少可憐嘅感覺。」