家燕姐化身幸運女神 程人富明年擺酒與未婚妻無拗撬

恒生今日舉行「玩轉個玩樂場」開幕禮，邀請早前有份參與拍攝廣告的薛家燕、YouTube頻道「小薯茄」成員阿冰及程人富出席，分享玩遊戲秘技！廣告中，家燕姐、阿冰和程人富大跳十字步，家燕姐更研發新招式，跳十字步跳到 出神入化外，她平日亦有留意K-POP潮流和音樂，曾經神級演繹變奏版K-POP 歌曲亦成為話題。
今日於開幕禮上，家燕姐更化身為幸運女神，以她的幸運之手率先示範在「玩轉個玩樂場」內的巨型「玩轉個扭蛋機」扭中K-POP演唱會飛，期待一起感受音樂帶來澎湃熱情的氣氛。
家燕姐表示，開心首次與小薯茄同程人富及阿冰合作，家燕讚程人富係偶像樣，阿冰又靚女。家燕姐一向好幸運，在活動中扭蛋抽到大獎，特別驚喜。對於申請信用卡，家燕姐笑言，原先諗住幫個孫申請，不過孫兒3歲未夠，暫未可以登記信用卡。對於程人富計劃明年尾結婚，正忙於自己籌備婚禮，因為女朋友身在加拿大忙其他工作，家燕姐對程人富說：「你就嚟結婚，俾啲意見，酒席要搵好地方，年尾擺酒時間好緊張，要搵啲好優惠，嚟緊我會去多倫多，搵你個未婚妻，到時幫你傳話。」家燕姐大讚小薯茄，對他們印象很好，是非常好的拍擋，她說：「離遠見到我就叫咗我先，令我好舒服，我應承你哋去完多倫多、吉隆坡，可以去拍雪櫃冷笑話，宜家先交出一個冷笑話，雖然我姓sit，但係我鍾意stand。」阿冰表示，細個睇住家燕媽媽大，毎日都睇《皆大歡喜》。
家燕姐最近拍王梓軒開拍的英文劇，她說：「我第一次拍英文網劇，第一次同鍾麗緹女兒合作，齣劇係英文對白，我飾演做校監，故事講我俾人恐嚇，人生第一次講粗口，仲要英文粗口，全場外國工作人員嘩然，梓軒叫我試吓講粗口，代表唔怕黑幫，工作人員諗唔到我會講粗口，好震撼，仲要拍咗兩take，講咗兩次粗口。」計劃明年尾擺酒的程人富笑言：「到時入場中間可以擺酒席，側邊可以俾fans嚟睇佢哋偶像嚟飲，當頒獎禮咁搞賺錢。」現在忙搞酒席，暫時未有與女朋友拗撬，會一齊傾，如果有分歧就會跟女友主意。」程人富又透露，明年3月頭會與蝦頭前輩合作舞台劇，心情非常期待，又邀請家燕姐到時出席觀賞。