家燕姐化身幸運女神 程人富明年擺酒與未婚妻無拗撬

家燕姐大讚小薯茄，對他們印象很好。

恒生今日舉行「玩轉個玩樂場」開幕禮，邀請早前有份參與拍攝廣告的薛家燕、YouTube頻道「小薯茄」成員阿冰及程人富出席，分享玩遊戲秘技！廣告中，家燕姐、阿冰和程人富大跳十字步，家燕姐更研發新招式，跳十字步跳到 出神入化外，她平日亦有留意K-POP潮流和音樂，曾經神級演繹變奏版K-POP 歌曲亦成為話題。

今日於開幕禮上，家燕姐更化身為幸運女神，以她的幸運之手率先示範在「玩轉個玩樂場」內的巨型「玩轉個扭蛋機」扭中K-POP演唱會飛，期待一起感受音樂帶來澎湃熱情的氣氛。