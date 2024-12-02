家燕姐孖王梓軒 嚴書琴 挑戰首齣英語迷你網劇《選美兄弟班》

薛家燕、王梓軒、鍾麗緹女兒嚴書琴(Yasmine)等，主演的英語迷你網劇《選美兄弟班》(RAGS 2 RICHMOND)將在12月5日於各大社交平台全球上架。入行逾60年的家燕，對於首次以英語背誦對白，而且劇中更放下一貫慈母、搞笑形象，挑戰「雙面人」角色演技大爆發，燕姐笑指角色好有型：「我覺得幾好，梓軒想我嘅演繹同平時唔同，對我嚟講係幾特別嘅角色，我好開心。」
身兼主創人及主演的王梓軒說：「請得家燕姐嚟，我哋唔想浪費咗佢嘅演技，如果再要佢演『慈姑』、『好姨』呢啲角色，可能佢都會好悶，所以我哋諗咗個人前好開心、好歡樂，但係面對啲黑幫大佬又變得好強硬嘅角色畀佢。」
除了演技上的挑戰，這次更是家燕姐首次以英語對白拍攝，她說：「好彩有梓軒提示我，要邊演邊記住啲英文對白，我覺得幾好玩。初初我以為網劇簡單啲、輕鬆啲，但係佢哋拍到好似電影咁，做嘢好嚴謹，感覺非常之好，我都學到好多嘢。」
提到Yasmine，家燕姐大讚對方靚女又好戲，她表示能參與《選美兄弟班》的拍攝好興奮：「因為個個都真係好好，Yasmine好靚女啦，其他演員都好好，事前功夫又做得足。同埋我自己都好耐冇嚟溫哥華，今次見返好多朋友，難得可以聚吓舊。咁啱呢邊又重播《皆大歡喜》，個個都好熱情，又喺街叫我『慈姑』，我都有返咗屋企嘅感覺。」她笑指雖然剛抵達溫哥華兩日，便立即開始試造型、背對白為新劇準備，但是見大家如此落力又熱情，令她亦特別有朝氣。
《選美兄弟班的故事以溫哥華舉辦的第一屆男子選美比賽為背景，描寫有關友誼、野心與娛樂圈秘聞的故事。曾於電影《閃電俠》飾演「原子俠」的演員兼製作人周逸之(sric Chau)同創作，Patrick Do，Aaron Sprecher，以及 Simon Yin 擔任編劇，並由電影《尋根女團》(Joy Ride)的排舞師Joe Tuliao編舞，是一齣匯聚國際演藝精英創作的劇集。