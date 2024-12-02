家燕姐孖王梓軒 嚴書琴 挑戰首齣英語迷你網劇《選美兄弟班》

薛家燕、王梓軒、鍾麗緹女兒嚴書琴(Yasmine)等，主演的英語迷你網劇《選美兄弟班》(RAGS 2 RICHMOND)將在12月5日於各大社交平台全球上架。入行逾60年的家燕，對於首次以英語背誦對白，而且劇中更放下一貫慈母、搞笑形象，挑戰「雙面人」角色演技大爆發，燕姐笑指角色好有型：「我覺得幾好，梓軒想我嘅演繹同平時唔同，對我嚟講係幾特別嘅角色，我好開心。」

身兼主創人及主演的王梓軒說：「請得家燕姐嚟，我哋唔想浪費咗佢嘅演技，如果再要佢演『慈姑』、『好姨』呢啲角色，可能佢都會好悶，所以我哋諗咗個人前好開心、好歡樂，但係面對啲黑幫大佬又變得好強硬嘅角色畀佢。」