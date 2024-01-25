家燕姐澳門騷阿佘做嘉賓 劉穎鏇想接醒獅job

日前宣布大年初八於澳門開騷的家燕姐表示，主辦已公布演唱會陣容：「除咗我同阿佘(佘詩曼)，仲有陳慧嫻、阮兆祥、陳小春、梓軒同埋聲夢歌手，到時實好熱鬧。最開心係而家可以周圍飛，今次去澳門都想同埋個孫去玩幾日，睇吓到時安唔安排到。」
買車俾孫望遊車河
問她可會考慮換車，家燕姐笑指想轉電動七人車：「而家我每個月都要俾成8,000蚊油費，我搵過資料如果轉電車一個月電費都係2,000蚊，我知比亞迪將會推出電動七人車，我都想好似汪阿姐咁有人送，哈哈哈哈。」之後家燕姐又甜絲絲說：「都會想買俾個孫，等佢第時同我遊車河。」
學舞獅為活動贈慶
劉穎鏇剛剛奪得「飛躍進步女藝員」加上有份演出近日熱播電視劇《飛常日誌》，人氣急升，她指除了忙於宣傳劇集，更頻頻出活動。今日一身銀黑色禮服打扮的她，興奮表示可以為服務中心擔任開幕嘉賓，又稱自己亦是愛車之人，因為忙於工作未能成為「有車階級」。
問到可會買車作獎勵，她笑言會好好考慮：「我好鍾意比亞迪SEAL嘅車型，所以今次可以出席活動我都好開心，希望等陣有機會試坐一下！」被譽為TVB新一代打女的她，又笑謂下次開幕要負責舞獅部分：「每次做剪綵活動，睇到舞獅嘅師傅們都覺得好犀利，希望將來有機會學埋舞獅，我覺得女仔舞獅好有型，等下次比亞迪再開新嘅服務中心，我就帶埋隻獅嚟贈慶。」