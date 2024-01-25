家燕姐澳門騷阿佘做嘉賓 劉穎鏇想接醒獅job

日前宣布大年初八於澳門開騷的家燕姐表示，主辦已公布演唱會陣容：「除咗我同阿佘(佘詩曼)，仲有陳慧嫻、阮兆祥、陳小春、梓軒同埋聲夢歌手，到時實好熱鬧。最開心係而家可以周圍飛，今次去澳門都想同埋個孫去玩幾日，睇吓到時安唔安排到。」

買車俾孫望遊車河

問她可會考慮換車，家燕姐笑指想轉電動七人車：「而家我每個月都要俾成8,000蚊油費，我搵過資料如果轉電車一個月電費都係2,000蚊，我知比亞迪將會推出電動七人車，我都想好似汪阿姐咁有人送，哈哈哈哈。」之後家燕姐又甜絲絲說：「都會想買俾個孫，等佢第時同我遊車河。」