容祖兒個唱搬上大銀幕入戲院謝票 預告2025年再開大型演唱會

容祖兒昨日為自己歌唱事業，再創新紀錄！第一次把自己的演唱會《My Secret Live: ANOTHER SIDE 》放上大銀幕，票房厲害，一開售即爆十場，昨日上映首日，她謝票時開心宣布，這部戲院版《My Secret Live: ANOTHER SIDE 》下星期會加開場次，好讓未能買到飛的朋友可以入場感受這次的演出，香港以外，澳門亦會上映！
為答謝觀眾熱烈支持，祖兒昨日與導演彭秀慧一起，由下午4點開始馬拉松式九龍、香港兩地謝票至晚上11點，一共跑了八場，令觀眾非常開心，而每場的觀眾亦興奮及投入，很多歌迷都跟祖兒召喚，同祖兒一齊穿上「閃閃令Dress Code」，戲院之中不時出現全場燈海及大合唱，恍如再開大形演唱會一樣，令祖兒也十分感動。現場所見，每場觀眾都睇得十分開心，有觀眾落淚表示，多謝祖兒的歌讓他們可以度過艱難疫情，給予鼓勵奮勇向前，亦有觀眾是從南非、英國、加拿大等地特意趕回來看這次電影版。
有現場觀眾分享，其實已經在演藝學院看過這次演唱會，每次也感動到喊，但今日係戲院喊得比演藝更厲害。祖兒聽到後亦十分驚訝，反問他：「點解呀？」男觀眾答：「因為你的歌可以把人從谷底撈番上來，多謝你。」全場即一同歡呼及鼓掌。
昨晚祖兒媽及弟弟一家也有來支持，祖媽更發表心聲，指睇大銀幕睇得非常開心及安心，因為睇現場，每晚她也會擔心個女，身體如何？會不會舞台上有甚麼差錯，但睇電影版，就不用擔心這些，所以好舒服，而弟弟現場也高舉女兒向祖兒姑姐打招呼，就像獅子王電影一樣。對於把演唱會搬上大銀幕，祖兒謂自己座上看回自己，感覺很夢幻及興奮，她稱：「IMAX的銀幕很大，第一次見到一個超巨形自己，被放大一百倍，真係要多謝我媽咪，因為我見唔到自己毛孔，哈哈。雖然我睇剪片好多次，之前又自己人場睇過，但係今日再睇，發現咁大個銀幕，真係咩都無所遁形，好多細節係今日先睇到，例如自己流晒汗，件衫背脊濕晒....睇到自己每一首歌都好用心去唱，去演繹，沒有辜負34場的觀眾，真係自己都想讚下自己。見到觀眾咁鍾意今次演出，睇得咁開心，又好感動好開心。(有觀眾話等你憑呢部戲角遂金像影后)哈哈....呢方面我邊敢強求，我呢個票房毒藥可以令到戲院Full House ，已經可以寫係我人生記事薄上面，有一個非常好嘅回憶喇，如果可以有提名咁我都開心，可以試下行金像獎個紅地氈係咩滋味嘛，哈哈。」此外，不少歌迷都問她何日再開演唱會，祖兒就話，今年澳門都仲有幾場，正式大型演唱會計劃係2025年。