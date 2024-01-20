容祖兒個唱搬上大銀幕入戲院謝票 預告2025年再開大型演唱會

容祖兒昨日為自己歌唱事業，再創新紀錄！第一次把自己的演唱會《My Secret Live: ANOTHER SIDE 》放上大銀幕，票房厲害，一開售即爆十場，昨日上映首日，她謝票時開心宣布，這部戲院版《My Secret Live: ANOTHER SIDE 》下星期會加開場次，好讓未能買到飛的朋友可以入場感受這次的演出，香港以外，澳門亦會上映！

為答謝觀眾熱烈支持，祖兒昨日與導演彭秀慧一起，由下午4點開始馬拉松式九龍、香港兩地謝票至晚上11點，一共跑了八場，令觀眾非常開心，而每場的觀眾亦興奮及投入，很多歌迷都跟祖兒召喚，同祖兒一齊穿上「閃閃令Dress Code」，戲院之中不時出現全場燈海及大合唱，恍如再開大形演唱會一樣，令祖兒也十分感動。現場所見，每場觀眾都睇得十分開心，有觀眾落淚表示，多謝祖兒的歌讓他們可以度過艱難疫情，給予鼓勵奮勇向前，亦有觀眾是從南非、英國、加拿大等地特意趕回來看這次電影版。