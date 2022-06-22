容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

近年主力北上發展嘅容祖兒，喺內地音樂綜藝節目《為歌而贊》演出，翻唱林志美80年代作品《初戀》。節目搵咗一班網紅做嘉賓評分，唔少人都為祖兒嘅歌喉俾like，但係有位冇俾分嘅嘉賓，就趁機講佢對香港樂壇睇法。

嘉賓話「我比較期待的是，香港樂壇什麼時候能夠恢復到……在我印象中的那個黃金時代，能夠為大家帶來得更多是，我們不管是粵語的歌，還是國語的歌，但它至少是香港的華語歌。因為我覺得香港樂壇，就是在這幾年也相應的，沒有那麼大的優勢了。」

嘉賓指最愛廣東歌是國語歌《大風吹》

同場另一位來自香港嘅歌手李玟，聽到呢番話之後就問「想問一下你有聽港樂嗎？」，位嘉賓話「我有聽」，容祖兒接住問「你最新的一首港樂是聽哪一首？」，嘉賓當堂hang機，連李玟都大呼「抓到你了」。嘉賓後來舉出一首最喜愛的廣東歌，係內地歌手唱嘅國語歌《大風吹》，聽到祖兒同李玟皺晒眉！

此時鏡頭接到後台，2位內地藝人都話對廣東歌嘅印象仲停留喺舊歌。至於祖兒回應嗰位嘉賓嘅「高見」時，第一句竟然係「我覺得你說得太對了，我也是跟你同一樣的想法」。祖兒又話「我反而覺得內地的樂壇好精彩，人才也多，不同種類音樂人也多。但因為我是在香港長大，我是聽港樂長大，那我其實也感受到，香港樂壇裡面的很多不同崗位的朋友，還是繼續的努力，好像這一兩年大家都交出不錯的成績」。

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