熱門搜尋:
C觀點 李家超班子 疫苗通行證 消費券2022 報稅 猴痘 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
娛樂
2022-06-22 15:31:45

容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

分享：

容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

近年主力北上發展嘅容祖兒，喺內地音樂綜藝節目《為歌而贊》演出，翻唱林志美80年代作品《初戀》。節目搵咗一班網紅做嘉賓評分，唔少人都為祖兒嘅歌喉俾like，但係有位冇俾分嘅嘉賓，就趁機講佢對香港樂壇睇法。

嘉賓話「我比較期待的是，香港樂壇什麼時候能夠恢復到……在我印象中的那個黃金時代，能夠為大家帶來得更多是，我們不管是粵語的歌，還是國語的歌，但它至少是香港的華語歌。因為我覺得香港樂壇，就是在這幾年也相應的，沒有那麼大的優勢了。」

嘉賓指最愛廣東歌是國語歌《大風吹》

同場另一位來自香港嘅歌手李玟，聽到呢番話之後就問「想問一下你有聽港樂嗎？」，位嘉賓話「我有聽」，容祖兒接住問「你最新的一首港樂是聽哪一首？」，嘉賓當堂hang機，連李玟都大呼「抓到你了」。嘉賓後來舉出一首最喜愛的廣東歌，係內地歌手唱嘅國語歌《大風吹》，聽到祖兒同李玟皺晒眉！

此時鏡頭接到後台，2位內地藝人都話對廣東歌嘅印象仲停留喺舊歌。至於祖兒回應嗰位嘉賓嘅「高見」時，第一句竟然係「我覺得你說得太對了，我也是跟你同一樣的想法」。祖兒又話「我反而覺得內地的樂壇好精彩，人才也多，不同種類音樂人也多。但因為我是在香港長大，我是聽港樂長大，那我其實也感受到，香港樂壇裡面的很多不同崗位的朋友，還是繼續的努力，好像這一兩年大家都交出不錯的成績」。

容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

容祖兒內地節目唱廣東歌 嘉賓扮代表踩香港樂壇被一句KO

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受