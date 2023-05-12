容祖兒公開保養秘訣 靠媽咪巧手抗鼻敏儲健康

百年香港中成藥品牌「位元堂」近日邀得天后容祖兒（Joey）為產品擔任星級代言人，日前祖兒化身健康大使拍攝廣告，期間大方分享獨門養生秘訣，又透露全靠容媽媽一雙巧手超前部署，為她儲備健康資產，迎接人生黃金期。

疫情放緩，Joey回歸空中飛人生活，加上早前忙於籌備《Eternity 容祖兒演唱會》，可謂忙上加忙！不過Joey仍然元氣滿滿，她笑言保養秘笈相當簡單：「做運動之餘亦要配合飲食，我哋成日都話『You are what you eat』（人如其食），所以一定要食一啲對身體有益嘅產品；另外，我最鍾意飲薏米水，因為可以去水腫。」提到鼻敏感成為現代人的文明病，尤其季節交替最易發病，Joey表示全賴「私家看護」——容媽媽貼身照顧，助她時刻保持最佳狀態：「轉天氣、或者空氣污濁，我先會出現流鼻水同鼻敏感症狀，所以我嘅身體都算唔錯！全靠媽咪幫手，因為佢咁多年嚟都會燉冬蟲草同舞茸畀我食，令到我嘅身體好似儲錢咁，不知不覺間累積咗好多抵抗力。」