容祖兒哽咽談跟楊千嬅「死敵」關係：只是一種包裝劇情

容祖兒（Joey）和楊千嬅同為天后級歌手，二人在過去的頒獎典禮都鬥個你死我活，粉絲之間更不時展開罵戰，二人亦因而被認定為「死敵」和「競爭對手」。不過，隨住二人各自有不同的發展方向，加上楊千嬅2012年誕下兒子，她們之間的矛盾早已消逝。2015年楊千嬅的演唱會，更邀請過Joey擔任嘉賓，二人在台上合唱，並一抱泯恩仇；之後，楊千嬅亦做對方的演唱會做嘉賓，直接粉碎了不和傳聞，被外界指化敵為友。

近日，Joey就在節目《聲生不息大灣區季》中剖白二人的關係，更一度哽咽，Joey 坦言二人的激烈只是一個劇情：「其實我們不算很熟，因為我們不是同一家唱片公司。有幾年我們走得比較近，是她生了小孩之後，我們會到她家跟她拜年，所以其實那種很激烈競爭的只是一種包裝、劇情，會讓觀眾看得比較津津有味的感覺。」而她直言在樂壇的跑道上，其實是需要夥伴去一同奔跑，並慶幸在路上出現楊千嬅，她哽咽說道：「老實說我很榮幸能夠成為她在競跑場上面一起跑的夥伴。自己跑的時候跑得有點無聊，你也沒有心思跑下去，但是旁邊有人跟你一起跑，我覺得沒有那麼寂寞。」她續指女歌手之間大家會互相有拼一拼的心態，但彼此沒有宮鬥：「我們這班女歌手都有我跟你拼過的那種心，因為女歌手她要更努力，才會讓人看到，但是我們從來沒有那種，我要跟你搶，你見到她好，你會很替她高興，沒有宮鬥的。」