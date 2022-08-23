容祖兒回應食「豬糧」爭議 預告明年開紅館演唱會

容祖兒近年主攻大陸市場，上周返港的她，今晚出席時裝店開幕酒會。她表示已兩年沒有出席公開活動，很想念大家。問到有否忙於相約朋友見面，她說︰「都有啲飯局，依家大家都唔會點出去食，可能喺屋企煮飯，一、兩個朋友上嚟食飯傾偈！」

祖兒透露將會出席羅文紀念音樂會，屆時會唱《留給這世上我最愛的人》和《掌聲響起》。此外，她亦會拍攝廣告，到11月便會到海外巡唱，預告下年將會舉行紅館個唱。問到恩師羅文如何影響她，祖兒說︰「我最記得老師成個做人態度，喺唔同環節都好樂天，係一個好開心快活人，好投入工作，好享受自己嘅生活，係做人嘅最高境界。我都好掛住佢，希望佢可以望到我工作努力嘅成果。」