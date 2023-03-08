容祖兒巡迴開騷遇難忘經歷 美加之行被搶手袋唔見身份證

剛於巴黎時裝周回來的祖兒表示此行十分開心，不單止可以跟阿Sa(蔡卓妍)騰出時間shopping及享受美食，最開心是可以到英國見老朋友黃偉文，更相約了作曲人翁瑋盈一起在英國飲茶，她說：「Pretty Crazy演唱會嗰陣，翁瑋盈個BB重係佢個肚裡面，依家再見已經係一個3歲多小朋友，見到面大家都感覺時光飛逝，好珍惜可以相聚光陰。Wyman好好，畀咗好多意見我呀，上次Pretty Crazy演唱會都係佢做形象總監，今次我都照佢意見，去睇咗好多靚衫，為嚟緊演唱會準備。」而早前飛美加巡迴，祖兒謂當中都有很多難忘回憶，做騷之餘，有時間留在當地休息幾天，再去另一個城市，這些空檔日子，讓她於多倫多看了BLACKPINK演唱會，又於LA看了The Weeknd演出，The Weeknd的8萬人演唱會由其讓她震憾，祖兒說：「入到去個場，我坐喺下面望上去觀眾席，覺得人群係坐係天際一樣。Weeknd把聲又有感染力，現場氣氛又好到不得了，最驚嘆係咁多人都秩序良好，個騷同樣係幫我設計Pretty Crazy舞台的Es Devlin設計舞台，所以制作當然都係一流啦。」

認識《造星V》參賽者

自己做騷、又觀摩其他國際巨星的演出，祖兒話每次都吸收及有新領悟，學到不少東西，見巨星外，她亦見到即將誕生的明日之星，並表示：「我喺加拿大仲去咗兩間著名大學，佢哋搞廣東歌比賽，邀請我去做頒獎嘉賓，班小朋友又年青又有活動，個個都對唱歌好有熱誠，仲有好多同我講，即將返來參加全民造星，我都有叫佢哋加油呀，可能好快我哋就喺香港樂壇見。」美加行程，祖兒也發生了小意外插曲，「因為等上機有幾小時，於是我們就於機場附近去吃點東西。沒想到回來時，發現接我們的保母車，我坐的位置車窗給人打爛，把我的手袋搶走了。」祖兒謂其實司機一直在車上，但當他反應過來時，只來得及下車喝罵打爛車窗的賊人，保住了我們所有行李，但保不住我的手袋。手袋是新的，我好朋友送給我，裡面有証件，少少現金。幸好我的passport在身上，失了身份証也可以上機回港。不然就慘了。而我的好朋友知道這件事之後，竟然馬上又寄了一個一模一樣的新手袋給我，真的讓我很感動。大家都係話，最緊要人沒有事啦。所以今次喺巴黎落倫敦，我哋坐火車都好緊張自己行李呀。」 幸好也是有驚無險。