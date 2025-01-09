容祖兒想問霆鋒借錢 阿Sa：佢肯定唔借俾你

霍汶希(Mani)任製作人，有「龍虎豹」之稱的容祖兒、阿Sa(蔡卓妍)及阿嬌(鍾欣潼)主理的旅行綜藝節目《因為是朋友呀》第二季首站由香港開始，並找來好友關智斌(Kenny)任嘉賓。
這集主要紹香港地道的特色，提到坐小巴，祖兒表示很多人都怕大聲叫「有落」，但自己卻是喜歡大聲叫，阿Sa亦指自己是同類人，阿嬌坦言自己是那種不敢叫落車的人，「所以有時成日坐到過咗站。」阿嬌分享一次「恐怖」經歷，「有次我搭van仔搵阿媽，突然間坐喺我隔離個男仔話幫我俾錢，嚇到我即刻落車。」Kenny、祖兒、阿Sa即大叫羨慕，「靚女先有呢啲福利！」
霆鋒唔肯借錢
4人穿起傳統服式旗袍及唐裝，學習禮儀，又自編自導自演《繁花》的情境戲，笑料百出。眾人難得聚首，少不了玩默契大考驗遊戲，Kenny問到3人如需借錢，第一個會找給誰。阿Sa阿嬌異口同聲說老闆，祖兒卻說謝霆鋒，阿Sa即謂：「佢肯定唔會借俾你。」祖兒問：「真係？」阿Sa肯定地說：「真！」Kenny接着說：「你有喺佢身上攞到過任何嘢咩？」阿Sa續說：「個percentage好低，唔好嘥時間，哈哈。」
祖兒直言有想過第二個找老闆借，但害怕。阿嬌問：「怕乜嘢？」祖兒說：「加長份約，哈哈。」4人隨即大笑。首集於一片笑聲中結束，第二站3人將會到新加城展開閨蜜爆笑之旅。