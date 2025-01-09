容祖兒想問霆鋒借錢 阿Sa：佢肯定唔借俾你

霍汶希(Mani)任製作人，有「龍虎豹」之稱的容祖兒、阿Sa(蔡卓妍)及阿嬌(鍾欣潼)主理的旅行綜藝節目《因為是朋友呀》第二季首站由香港開始，並找來好友關智斌(Kenny)任嘉賓。

這集主要紹香港地道的特色，提到坐小巴，祖兒表示很多人都怕大聲叫「有落」，但自己卻是喜歡大聲叫，阿Sa亦指自己是同類人，阿嬌坦言自己是那種不敢叫落車的人，「所以有時成日坐到過咗站。」阿嬌分享一次「恐怖」經歷，「有次我搭van仔搵阿媽，突然間坐喺我隔離個男仔話幫我俾錢，嚇到我即刻落車。」Kenny、祖兒、阿Sa即大叫羨慕，「靚女先有呢啲福利！」