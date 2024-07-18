容祖兒推出AGA創作快歌《One Last Time》 世界末日要攬住歌迷一齊死

共12場《容祖兒Eternity演唱會2024》已在澳門新濠影匯綜藝館開鑼，在首場演唱會上，祖兒除了透露正密鑼緊鼓籌備全新廣東大碟，又預告接下來的場數會獻唱即將推出的全新快歌。

容祖兒的全新廣東作品《One Last Time》今日(18日)上架，AGA江海迦作曲、陳詠謙填詞，祖兒坦言一直都喜歡AGA，所以主動出擊：「佢係一個有才華嘅歌手，擅長創作R&B曲風，音樂觸感無容置疑。自己又有一段時間冇出快歌，就試吓問監製舒文，AGA有冇歌可以畀我，結果收到兩首Demo，好開心最後兩首都用到，其中一首就是《One Last Time》。」歌詞方面，祖兒為陳詠謙設定一個有趣框架，她表示：「我要一首大家聽到會不自覺一齊唱，一齊跳嘅歌，用字唔使好深，要深入淺出咁講出嗰份態度。所以當大家聽到副歌一句『愛你愛我 我對你霸佔一晚 你對我霸佔一世 通通不阻你發揮』自自然然手腳會郁，亦都已經可跟住唱。」為了貫徹歌曲中要將面對末日的荒誕態度實踐出來，用自己態度，活出一套末世日常，MV中祖兒化身導演，自編自導自演一場世界末日，從而演繹在末世中嬉戲到底的快樂無際。