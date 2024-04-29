容祖兒新歌搵湯令山作曲兼客串MV 黃偉文填詞延續《緊急聯絡人》

容祖兒今年首支派台作品《九秒九》今日（29日）上架，歌曲由黃偉文（Wyman）與湯令山（Gareth. T）再度合作。去年，二人創作了《緊急聯絡人》，男方將前度名字填在「緊急聯絡人」一欄；今年，故事由祖兒延續，由女方角度呈現出如何徬徨焦躁準備這趟特急行程，可謂是《緊急聯絡人》下集。祖兒透露概念全由Wyman促成，「因為佢係《緊急聯絡人》嘅填詞人，當我俾咗Gareth呢個demo佢嘅時候，佢好快就話俾我聽『不如我哋就寫《緊急聯絡人》嘅下集。』由我作為第一身去講番嗰件事、嗰個感受。」

無限循環 Gareth. T 祖兒坦言對於每個階段的樂壇都有自己很欣賞的音樂人，上一個很喜歡的是方大同，近年是Gareth. T，「呢幾年每一次聽湯令山嘅新歌，我都可以無限循環咁樣去聽，無論佢嘅melody同埋演繹，對我嚟講好有feel，所以今次做新碟第一個想合作嘅人就係Gareth，咁就搵佢啦。」除了作曲，祖兒亦邀請Gareth. T於MV客串的士司機一角，「佢嘅MV都係佢嘅創作嚟嘅。所以我話：『我今個MV可唔可以邀請你參加呀？你啲MV成日都有你啲朋友，我可唔可以邀請你？』佢話：『ok㗎，我可以㗎。』然之後佢就喺入面飾演一個角色。」