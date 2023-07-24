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娛樂
2023-07-24 18:55:41

容祖兒演唱會｜再多3場需延期 英皇︰希望祖兒休息至完全康復

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容祖兒個唱再有3場需要延期。

容祖兒原定722日及23日在演藝學院舉行《Joey Yung Concert 2023|ANOTHER SIDE ...... JOEY · MY SECRET · LIVE唱會，惟21日完成演出之後，她感到身體不適，於是主辦方英皇娛樂取消22日及23日的演出，並改於8月1日至2日舉行。惟今日再發出通知，祖兒於25日、26日及27日的演出都要改期舉行，將延至下月24日、25日及26日。

容祖兒再有三場個唱延期。

英皇娛樂表示「容祖兒小姐現已於康復階段，惟主辦方希望藝人多加休息直至完全康復，能給予觀眾最佳的表演質素。」祖兒日前在經理人霍汶希的IG留言說︰「關心我的朋友們，你們對我的緊張痛愛我全收到，但是，請大家稍安毋躁，我實在渴望同很享受跟愛我的人有一個這麼近的接觸和交流，所以三十四場show是我自己堅持送給歌迷的禮物，But 我忘記了我現在已經是二十幾歲而不是幾歲了大家一家人此時此刻一起面對，一起為迎接接下來更好的表演作準備，朋友們，愛你們！學Sa話齋，relax relax 不用擔心！我傻人有傻福, 上天實睇住我

大會指已購票的觀眾現可選擇持原有的門票，按原座位觀看對應補場場次。至於如未能於指定受影響場次所補場場次前往觀看演唱會之觀眾，可於2023725日起至2023729日期間，帶同演唱會門票正本(連同票根)前往演唱會辦事處申請退票退款手續。

 

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