容祖兒演唱會｜再多3場需延期 英皇︰希望祖兒休息至完全康復

容祖兒原定7月22日及23日在演藝學院舉行《Joey Yung Concert 2023|ANOTHER SIDE ...... JOEY · MY SECRET · LIVE》演唱會，惟21日完成演出之後，她感到身體不適，於是主辦方英皇娛樂取消22日及23日的演出，並改於8月1日至2日舉行。惟今日再發出通知，祖兒於25日、26日及27日的演出都要改期舉行，將延至下月24日、25日及26日。

英皇娛樂表示「容祖兒小姐現已於康復階段，惟主辦方希望藝人多加休息直至完全康復，能給予觀眾最佳的表演質素。」祖兒日前在經理人霍汶希的IG留言說︰「關心我的朋友們，你們對我的緊張痛愛我全收到，但是，請大家稍安毋躁，我實在渴望同很享受跟愛我的人有一個這麼近的接觸和交流，所以三十四場show是我自己堅持送給歌迷的禮物，But 我忘記了我現在已經是二十幾歲而不是幾歲了。大家一家人此時此刻一起面對，一起為迎接接下來更好的表演作準備，朋友們，愛你們！學Sa話齋，relax relax 不用擔心！我傻人有傻福, 上天實睇住我。」

大會指已購票的觀眾現可選擇持原有的門票，按原座位觀看對應補場場次。至於如未能於指定受影響場次所補場場次前往觀看演唱會之觀眾，可於2023年7月25日起至2023年7月29日期間，帶同演唱會門票正本(連同票根)前往演唱會辦事處申請退票退款手續。