容祖兒演唱會｜再宣布多三場個唱延期 祖兒聲帶未復元

如欲退票的觀眾，可於7月28日至8月17日期間，帶同演唱會門票正本(連同票根)前往演唱會辦事處申請退票退款手續; 或保留演唱會之完整門票(連同票根)等待容後公佈之重訂安排。主辦方提到他們現正積極安排重新向香港演藝學院申請表演場地，並將不遲於2023年8月10日公佈受影響場次補場安排及詳情

容祖兒演唱會《ANOTHER SIDE ...... JOEY · MY SECRET · LIVE》再有場次需要延後舉行。主辦機構英皇娛樂宣布7月28日至30日的場次將延期舉行，大會指經醫生診斷之後，醫生強烈建議祖兒必須讓聲帶及身體多作休息。有見及此，雖然她的情況已大為好轉，但主辦方仍希望她繼續休息至完全痊癒，不而不是勉強演出，所以再艱難也必須決定延期受影響場之，希望愛戴祖兒的樂迷多加包涵。主辦方向受影響的觀眾致萬二分歉意，並深信只要祖兒完全康復，他們必定會將一個最佳的演出再次呈現給觀眾。

祖兒︰聲帶水腫一直未好

祖兒晚上在社交平台交代近況︰「多謝大家關心，不用太擔心我，先報個平安，我身體狀況是沒太大問題的。最讓人困擾的是感冒病癒之後，聲帶水腫卻一直未好，引致我無法有十足把握確保一個合乎水準的表演。 一直以來我都是那個在谷底都要開花，在海底也想望月的人。希望自己每次演出，都可以讓大家Enjoy，得到我付出的100分。

她表示這段生病的日子，令她非常忐忑不安︰「一次又一次的改期，引來大家的不便，我心裡非常難過。但一個勇敢的人，在必要的時侯，就是要接受已發生的事，繼而堅定地選擇最適當的方法面對。」

需要多一點時間

她稱作為一個專業歌手，聲帶是最重要的資產，「我必須先讓聲帶完全康復才繼續演出，除了不讓餘下場次觀眾失望，更要確保不會弄壞身子才對得起所有愛惜我，對我有期望的歌迷。我的聲帶康復得有點慢，但還是一點點有好轉的，只是需要多一點時間。」

她仍保持希望，盼下月可以再次上台演出︰「所以我選擇了忍耐~選擇了聽醫生吩咐~ 選擇再次延後演出~ 希望在我忍耐靜侯康復時，大家也可以陪我忍耐多一陣子。大家給我的留言打氣我都收到了，希望8月1日我可以靚靚聲的再見大家。 能遇上你們是我最大的幸運。」