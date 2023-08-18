容祖兒演唱會｜失手凌空飛咪落台 嚇到尖叫：心臟停止跳動兩秒

Joey在社交網分享短片，唱到《連續劇》時，手中的咪突然飛到台下，嚇到Joey尖叫兼目定口呆，其後有粉絲把咪遞回給Joey，Joey即除慰問該名粉絲：「有冇整親你呀？」並表示：「嚇死我呀！」Joey更表示自己向來都遴迍，留言寫道：「唔好睇我喺台上咁醒目，其實一直以來我有個花名叫da la di la，做什麼都倫倫盡盡（遴遴迍迍），斟水飲會倒瀉水，攞乜都會掉在地上，食飯嘅時候俾我阿媽話下巴係咪穿窿。啲朋友話跟住我尾一定會執到寶，正所謂要發生，始終發生，琴晚encore 時分我終於將成枝咪凌空飛落地下嘅滋味，望住佢由高處拋物線跌落地下嗰一個瞬間，成個畫面同攞錯顏色購物袋一樣咁surreal，當時我嘅心臟足足停止跳動左兩秒，好彩無扑穿第一行朋友個頭，佢仲好醒目仔咁即刻俾返我，成件事好rock，鬼叫大家咁high，High到我枝咪stage diving，在我身上，真係，Nothing is impossible」她更自爆其實跌咪唔係第一次發生。