容祖兒演唱會｜自揭日食多餐 笑言要打開胸圍搵對象

容祖兒演唱會《ANOTHER SIDE……JOEY．MY SECRET．LIVE》已經唱了19場，祖兒病癒後亦愈唱愈勇，每晚都令觀眾回味無窮拍爛手掌。每晚點唱及安歌部份，祖兒都跟歌迷大合唱，氣氛熱烈。昨晚大合照時，祖兒更扮zombie跟觀眾大合照，非常搞笑。 為了不讓已購票觀眾失望，祖兒把本來安排好的休息期也放棄，用作補場，所以每日除了用盡能量台上唱歌之外，她便馬上回家休息，而後台亦不再可以跟來訪的朋友打招呼，免得人來人往一不小心再受感染，「好多謝來睇騷所有朋友，不過公司驚我再病，所以就嚴禁我係後台太開心，冇得同朋友影合照留念囉。好在朋友都明白同體諒，完騷入唔到來影相，但都有send 短信比我打氣，好溫暖同感動。」

日食多餐仍操出 馬甲線 最近好多歌迷都指祖兒太瘦，叫她要多吃點東西，現時51公斤她表示食足多餐︰「早午晚三餐，下午茶，完騷之後返屋企媽咪重有宵夜，我食得落我都照食晒，因為我知道大家都唔會care我肥瘦，依家最緊要係有體力，身體健康，所以大家不用擔心。 」台上她又搞笑問大家，「做左廿四年歌手，係咪冇歲月痕積？睇下條馬甲線...係咪好fit呀？係社會做咁多年嘢，我仍然相信世界係充滿色彩，相信世界係善良及好有希望同美好。」 她又提到早前有一後日子需要離開香港工作，連新歌宣傳也無法返港做︰「想同大家講下我對呢首歌感受，個陣自己係跑步機上聽自己首歌，流左兩滴眼淚，首歌比左好多力量我，叫我唔可以放棄。我真係冇諗過首歌竟然不返來宣傳，都可以得到大家厚愛，五台兩星期連續雙冠軍，連ViuTV我都冇去過 ，都係兩星期雙冠軍，應該係我人生史上第一次咁好成績，好溫暖，好多謝所有支持呢首歌嘅所有朋友，多謝大家咁愛呢首歌，所以我同自己講，我可以返香港我就一定會係舞台上同大家分享呢首《東京人壽》。呢首歌教會我活在當下，珍惜現有，珍惜身邊一切。」

祖兒︰打開個胸圍 此外，昨晚在talk 位時，祖兒分享了擇偶條件，「其實我要求好簡單，只係希望五官端正，身家清白，有頭髮……點解咁難搵？所以我覺得一定係我心態問題，於是我同自己講，唔好諗咁多啦，打開個胸圍……打開個胸懷先係……哈哈哈……」引到全場大笑。祖兒謂其實她天生13點 ，袋了不少私人小故事，個騷已經做了一半，所以會隨心情即慶再爆一些小故事給大家聽，之後每晚是否有新驚喜，就等大家進場體會啦。