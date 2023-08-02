容祖兒演唱會｜自爆曾病到超沮喪冇晒信心 病後復騷愈唱愈勇：Doctor Stage 把我治癒了

容祖兒因病延期3次的《ANOTHER SIDE …… JOEY•MY SECRET•LIVE》昨晚(1日)終於再度恢復演出，入行第24年的她有感而發，坦言作為一個喜歡表演的人，10天的治療日子好漫長，「真係有幾日，病到自己迷失左，好沮喪，冇晒信心，冇晒心機，唱唔到歌……」她感激演唱會導演彭秀慧的心靈安慰，以及有容媽媽作強勁後盾，天天奉上營養豐富的愛心午餐。在觀眾的熱情與鼓勵下，祖兒愈唱愈勇，感動表示，「Doctor Stage 把我治癒了！我可以站在這裡，接受到你地給我的愛，真的藥到病除！」昨晚英皇娛樂主席楊受承先生夫人，好友蔡卓妍(阿Sa)亦有到場為她打氣。

演唱會再三延期感抱歉 祖兒在開場時率先跟觀眾道歉，「各位朋友，大家好嘛？ 本來呢度預定左一些開場白，今日唔講啦。因為我好想藉呢個機會，同大家講一聲抱歉！因為之前唔舒服，令大家要延期。雖然我知道，坐喺到每一位朋友，都係願意等待.....」觀眾即報以掌聲和歡呼聲，大叫「係呀！冇所謂！我愛你呀....」祖兒續說：「今日來到演藝都係最錫容祖兒嘅人，因為你哋對我嘅愛，我同自己講，我今日一定要振作，一定要做好佢！今晚MY SECRET•LIVE正式開始 ！」台下歡呼不斷，祖兒開心道，「真係好好反應，你哋反應愈好，我把聲就愈好，好神奇架，你哋係醫生，我係病人，掌聲，歡呼聲就可治癒我！」

自覺唔爭氣 唱唔到歌好迷失 唱至第三部分，祖兒對觀眾說，「把聲好神奇，真係愈唱愈開……可能係因為又跳又唱出一身汗啦，水尾感冒最煩人，希望今日冇令大家太失望.....」祖兒自言15 歲參加歌唱比賽，現在可說是「中年好聲音」了，很開心找到終身喜歡的職業，同時保持純綷的心，「無論站上台做歌手，或者坐台下做觀眾我都好投入，因為我好鍾意香港流行曲，我係聽香港流行曲長大，呢d 音樂一直滋潤我，由細到大都有好多歌陪伴我行人生路，我好希望我人生裡面可以唱好多歌，無論係Side Track 或主打，只要有一首歌可以陪伴你哋，都係我福氣。過去個十日，對我嚟講實在係太漫長，冇人希望病， 呢幾年已經教識我哋，好多時都唔可以好好預計到自己。計劃趕不上變化......真係有幾日，我病到覺得自己迷失左，好沮喪，冇晒信心，冇晒心機，唱唔到歌，作為一個喜歡表演的人，我希望每一次都可做足水準，但不停延期，我覺得好sorry，覺得身體好唔爭氣....」

感激彭秀慧開解 真係好鍾意舞台 容祖兒慶幸演唱會導演彭秀慧觀察到她有心事，開解她說，「其實好簡單，我哋鍾意表演，未到最後一刻，未到觀眾話你唔好唱，你都應該繼續努力唱，觀眾到知道你病緊，會體諒你，觀眾只係想睇下你，見下你，好唔好，只要見到你開開心心唱歌，同佢哋講嘢已經足夠。佢話我知冇人想病。今日我企返係到，真係好多謝彭秀慧心靈上比左好大鼓勵我，經過今次，我人生又豐盛左，唱歌可以又再好聽啲，舞台就係我底線、只要我可以企係舞台，我可以接受到你哋嘅愛，真係藥到病除。多謝大家，送比大家《男朋友與歌》，呢首歌未必係最好狀態唱，但絕對表態到我對音樂嘅愛。」觀眾又再報以無限掌聲及歡呼。完騷後，祖兒表示會重點保護身體，務求以最佳狀態示人，「真係好鍾意企係舞台上感覺，雖然未係100分，但係能擁有100分觀眾，係我福氣，我會加油，咁多愛一定可為我注滿動力，愈做愈好，多謝大家。」