容祖兒演唱會｜自認裙腳女 離家獨居3年好難捱

容祖兒一連34場《ANOTHER SIDE...JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會，昨晚(15日)來到第三場，亦是正式公售的頭場。容祖兒自言是「裙腳女」，在疫情的3年間最難捱是獨居，因此成長不少，並唱出全晚唯一非side track的冠軍歌《東京人壽》，她表示，「今日終於可以重新見到大家，做自己最鐘意嘅 事，真係好開心，當日我一個人聽住以下呢首歌跑步，自己歌都打動到自己，落左兩滴眼淚。」她續稱，「人生路上，堅持下去，咬實牙關，所有事都會過，多謝大家咁鐘意呢首歌，冇上電 台冇宣傳，舊年一派出來就冠軍歌。」

祖兒再次在香港開演唱會，她分享疫情年間獨居日子的感受，「過去三年我相信每個人都經歷咗好多，係全世界全宇宙最難捱時間，我呢個典形裙腳女，冇得返屋企真係好難捱，平時我係 出面點辛苦點難，點多挑戰，我返到屋企就可以充電，但係前幾年要一個人係 出面獨立生活，工作家務都要一個人處理，唔洗衫冇衫著，洗完唔摺張椅就冇位坐，唔吸塵腳就會黑晒……我為咗有家嘅感覺，連屋企用開隻洗液都買一樣，等我洗完衫覺得似係屋企，朋友問我，你唔睇電視你開住個電視做咩?你傻架一早起身吸塵，然後我先知，係喎，我唔睇電視但係我媽睇，係香港每朝阿媽吸塵機聲都係我鬧鐘……冇得返屋企嘅我，就係靠呢 d味道聲音支撐住。」

此外，演唱會中，祖兒也無忘恩師羅文，重新編排的《Just for you 》是給老師 的禮物，她說，「音樂對我來說非常重要，陪伴我渡過好多脆弱時間，細細個好 鐘意王菲、leon 大家都知，好多流行歌曲俾左我養份，多謝係我人生中出現過 的音樂上好伙伴，希望日後我可以繼續為大家提供好多好多好歌，陪伴你地所陪伴你地所有最好時光。 」