容祖兒演唱會｜開騷三度延期曾想過索性取消 早知阿Sa分手：有好男仔佢留畀自己先(有訪問片)

容祖兒(Joey)在演藝學院舉行的《ANOTHER SIDE...... JOEY · MY SECRET · LIVE》演唱會，昨晚(23日)舉行第30場，由於當晚是慈善場，容祖兒非常落力，點唱環節唱至約12時才完場。她在完騷後接受傳媒訪問時表示，每場內容都有微調，昨晚為了向一班善長仁翁表達敬意，歌單流程更是特別特計，看到觀眾反應熱烈，超級開心和感動。對於家燕姐入場支持，送上飛吻和鮮花，祖兒笑言，可能因為前幾天大合照時，擺了家燕姐的甫士因為呼喚了她真身亮相，非常感謝對方人到禮又到。

如 跑馬拉松 已過西隧 容祖兒合共舉行34場演唱會，昨晚唱到第30場，坦言雖略感疲累，但心情輕鬆了，回想經歷一波幾折，過程也頗勵志，「就像跑馬拉松賽事，過了西隧，沿途有人為你吶喊呼歡拍掌，每晚演出也特別珍惜。」不過她坦言中間沒休息，心理質素和身體狀態各方面都要額外保養，每晚放工都要浸腳，睡前冥想，翌日起床要浸浴令身體放鬆，「作為演出者，自己要好冷靜，試過有幾場感到疲倦，能量的確冇咁高，這是很好的學習機會，如何平均分配自己的體力，如何傳遞給觀眾。」

感激 彭秀慧導演開解 問到開騷期間大病的心情，她坦言當時頗擔心，因為只開了7至8場已病倒，之後還有超20場要應付，當刻真的很擔心，「因為現時的感冒維持很長時間，食了西藥又很攰，把聲仍未完全康復，但已經延過3次，無可再延，心情已去到好沮喪的階段，我也曾跟同事講不如取消餘下場次，很多謝彭秀慧導演，(病倒)那幾天她毋須開工，但仍特地駕車出來酒店，陪我食飯傾偈，坦白講我是有點迷惘但她分享在演藝學院做舞台劇的經驗，同我講我哋作為表演者，上到舞台就係醫生，只視乎我有沒有勇氣踏出這一步。」雖然她復騷初期聲線仍不在狀態，但感謝觀眾包容和體諒。