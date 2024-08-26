容祖兒澳門演唱會尾場淚灑舞台 預告明年底香港開騷

容祖兒的澳門《Eternity演唱會2024》，不經不覺於這個暑假做了二十多場，終於昨晚來到最不捨的尾場，昨晚祖兒更為觀眾準備了 16 年前Starlight 演唱會的 medley，唱著唱著，看到觀眾興奮開心，她被感動得落下淚來。

祖兒表示這個暑假每個星期六日都於澳門渡過，非常開心，其實每場也會想一此特別的曲目送給大家，來到尾場，就選了Starlight 演唱會的 medley。 她說︰「因為Starlight 演唱會係我事業上算係一個轉捩點啦，我已經好多年冇係舞台上面喊啦，我一度以為我係唔會再喊添，噚晚自己個腦唱番呢首 medley，不停飄咗好多16年期間的片段出來啦，好多回憶狂彈出來之下，就突然落下感動的眼淚。真係又感動又感觸，時間過得好快，發覺其實好多事情係會改變 ，而原來歌曲係唔會，會帶我地返去當時嘅情懷。喊左我反而覺得好開心，因為原來我係冇麻木㗎，我都重係嗰個我，我係會感動我係會落淚。」

昨晚祖兒宣告明年年底會搞新的演唱會，而因為今次《Eternity演唱會》太成功太受歡迎，所以明年初會加碼係澳門仍有十場。搞到台下歌迷超興奮，祖兒謂:「香港係計劃係明年底啦，會等公司安排同宣佈啦。」 她又分享，昨晚完騷係澳門大慶功，「我同成班手足，就去食火鍋慶功，之後再意尤未盡，去左卡拉ok，同班Dancer再玩，幾乎係做多次演唱會咁，呢兩個月，佢地成日陪住我啦，又一齊拍好多好多好玩嘅reels 啦，完左騷，又要下次再見啦。真係會好掛住佢哋。」

祖兒完騷後，返港又忙什麼？「我會忙錄新唱片囉。我姪女好搞笑，我教佢，姑媽首《桃色冒險》叫《唔識換片》，點知佢尋晚問我，係咪有得聽《唔識換片》呀？笑死我。佢都好期待等緊我啲新歌啦。哈哈。」 今日她亦在社交平台分享感受，她寫道︰「塵封多年的Starlight medley，從我們決定要把它再一次重溫，丙仔從hard disk 找出手寫譜來，看到這些充滿溫度的歲月痕跡，我便知道這注定是一場穿越，曾經以為經歷了千山萬水，看透所有人情冷暖的我，把情感都習慣了隱藏得毫無破綻。多久不曾在舞台上哭過的自己，這些年來但願能對得起每個演出，那怕那是一個大眾定義為商演的演唱會。對我來說根本從來沒有也永遠不會這樣區分。」

祖兒為觀眾準備了 16 年前Starlight 演唱會的 medley。