容祖兒澳門演唱會｜換7套歌衫性感登場 預告7月於香港演藝學院開騷

容祖兒一連八場《新濠巨星系列容祖兒Eternity演唱會》昨晚(4月1日)於新濠影匯綜藝館開鑼。祖兒穿金色閃令令短裙騷長腿，站於10幾呎高的升降台上，配合噴火效果的舞台，猶如女皇駕到，一口氣唱出《一種永遠》、《最後的茱麗葉》和《這麼近那麼遠》等歌曲為演唱會揭序幕。在不足兩個小時的演唱會換了7套全新歌衫，熱唱21首首本名曲，包括《另眼相看》、《Pretty Crazy》、《越唱越強》、《隆重登場》等，辣㷫全場。她更特地自彈自唱國語歌《小小》，為觀眾送上驚喜，雖然有小小失誤，但仍獲全場熱烈掌聲鼓勵。演唱會最後以《心之科學》劃上句號。

特為自彈自唱 《小小》學琴 Joey表示相隔3年再來澳門開騷，心情緊張又興奮，並分享今次將演唱會命名為「Eternity」的深意：「無論現實多麼艱難和殘酷，追夢的旅程是永無止境的。這是一段永恆的旅程，其中最美麗的東西，看不見也摸不著，必須用心去感受。」秉承每次開騷都追求突破的原則，Joey自彈自唱了國語歌《小小》，她坦言非常緊張，「知道要開騷後，雖然沒太多時間練習，但無理由次次都是彈《啜泣》，於是學了大家也很熟悉的《小小》，因為只學了6堂《小小》，《啜泣》學了一年，第一場有少少緊張，幸得大家的支持和鼓勵，才能順利完成。」問到何時在香港開演唱會，她表示已密鑼緊鼓籌備，大概在7月在演藝學院開騷。