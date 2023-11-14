容祖兒現身《雷雨》後台 撐好友陳希寶初踏台板

由陳培甡導演的舞台劇《雷雨》，他身兼出品人及導演，吸引不少圈中人捧場。前晚尾場獲得容祖兒、蔡一智、陳淑芬、林珊珊與兩個女兒、張叔平、奚仲文、唐鶴德、杜國威、羅冠蘭、劉家豪、梅小青、李琳琳、文雪兒、楊玉梅及羅霖等藝人撐場，場面星光熠熠。

黎燕珊完了一個演藝心願

黎燕珊的80多歲母親及囡囡Wynce與家人都分別來捧場，Wynce表示：「看到媽咪用了三個月排練，絕對唔容易，聽到好多讚賞評語都替媽咪開心，難怪她這麼喜愛演戲，對我嚟講佢係神級演技，為媽咪驕傲。」黎燕珊稱，今次演舞台劇《雷雨》，完成自己一個演藝心願，所以好多謝陳培甡，找她演出繁漪一角，更可與台前幕後強勁班底合作，實是一個難忘歷程，能夠融匯與粵劇演員合作亦是一個難得經驗。

演花心大少的陳培甡，坦言今次被鬧「衰人」也鬧得開心，證明觀眾睇得投入，他說：「今次締造一個豪門的《雷雨》，大家看到由道具與布景及演員服裝都是豪門，尤其今次一班演員欠一個都不完美，我希望《雷雨》重演，我們都一樣有質素製作，不會輸蝕給如百老匯的《歌聲魅影》等作品。」