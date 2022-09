容祖兒由1999年加入樂壇,憑出道歌《未知》一炮而紅,同年9月29日推出其處女EP,今日正好是她出道23周年,祖兒在社交平台分享照片及影片,開心慶祝這個大日子。

42歲的祖兒早前從大陸返港享受天倫樂,她昨晚在IG貼出收到設計成一支橙色咪的精美蛋糕,蛋糕更寫上:「一代歌后」﹑「一枝獨秀」及「一枝橙咪」,祖兒留言感謝大家:「Thank u so much for all the love, Happy 23rd anniversary, 我會繼續努力的!!」她亦與媽咪合照,之後再上載一段短片,見她在鏡頭前表演「吞咪」,一口吃下咪形蛋糕,她還寫上「首次表演吞咪賀出道23周年」,好友黃偉文搞笑留言「『吞咪奬』得主」,獲大批網民留言及讚好。