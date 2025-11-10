容祖兒談阿Sa新戀聞：佢對眼發光 自爆曾因減肥失聲好後悔

容祖兒(Joey)今晚(10日)現身尖沙咀主持聖誕亮燈儀式，首次擔任海旁聖誕亮燈儀式嘉賓，原來她在20年前也曾主持主題樂園的亮燈儀式，她笑言幸好商場沒有展示當年的照片作對比，但相信很快有網民考古，將當年舊照放上網。談到慶祝聖誕節目，Joey笑言獲公司憐憫，今年聖誕不用開工，可以跟家人往外地旅行，屆時會帶一對侄仔侄女到訪主題樂園，問到蔡卓妍阿Sa可會同行時，她就大爆好姊妺擔心假期排長龍而婉拒。至於阿Sa是否忙於拍拖，Joey就自封「拉鏈兒」，「等當事人講，始終我有綽號叫『拉鏈兒』，我把口好密。若佢開心，願意同大家分享就聽吓囉。」

談到阿Sa的緋聞對象健身教練林俊賢(Elvis)，容祖兒自言曾在關智斌(Kenny)演唱會後台見過Elvis，大讚對方很大隻。問到阿Sa與Elvis是否相襯時，她笑言，「大家都Babyface，幾得意。」問到阿Sa是否春風滿面，她就笑言做運動面色會較佳，但阿Sa未有正式介紹對方，故也順其自然。問到是否覺得阿Sa比以前開心時，Joey答道：「係喇，唔知係咪呢個原因，我見到佢對眼發光。」她笑言上次被阿Sa指思覺失調，仍鬱在心，所以不透露太多了。

為泫雅感心痛 談到泫雅在澳門Waterbomb舞台上暈倒，容祖兒大感心痛，「佢係性感女神，對自己身體較為著緊，外界好容易批評，不其然壓力好大。」她自言已跨過了追求腹肌和線條階段，反而跟自己講，肥肥地幾好睇，除非是備戰演唱會，否則不用對自己太嚴荷，保持做運動便可，「唔會好激進或進取，令自己突然瘦10磅。」她自爆曾為減肥而失聲，深感後悔，「因為食減肥藥，以前減肥藥有副作用，會去好多水，每晚瞓覺都要不斷去廁所，瘦咗好多，連肌肉水份都抽走，包括喉嚨，所以俾咗個好大教訓我。」她認為現時的審美觀不同，不再看重骨感，反而著重健美。