容祖兒鄧小巧搞生日會 楊受成豪派現金獎 

昨日（14日），英皇娛樂為5、6月生日的藝人舉行生日會，壽星藝人包括容祖兒及鄧小巧，同時亦為七月生日的霍汶希（Mani）預祝生日，英皇集團主席楊受成博士亦有出席。

食飯前，Mani帶領着祖兒及小巧逐枱跟同事們敬茶，祖兒邊敬茶邊說：「多謝各位嘅支持我同小巧。」向來性格爽直的小巧突然尷尬起上來，並細聲地說：「我而家好驚呀……尷尬癌發生緊，哈哈。」身為大師姐的祖兒隨即安慰，「唔駛尷尬㗎，雙子座係唔駛驚㗎。你係咪雙子座呀？」小巧表示：「唔係呀，我係巨蟹座。」眾人大笑，祖兒謂：「哦，咁你真係應該驚，哈哈。因為雙子座係好大膽㗎嘛。」旁邊的Mani和議說：「係呀，我都驚呀。」十分搞笑。