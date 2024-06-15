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娛樂
2024-06-15 23:00:14

容祖兒鄧小巧搞生日會 楊受成豪派現金獎

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容祖兒鄧小巧搞生日會 楊受成豪派現金獎 

容祖兒、鄧小巧與霍汶希一同預祝生日。

昨日（14日），英皇娛樂為5、6月生日的藝人舉行生日會，壽星藝人包括容祖兒及鄧小巧，同時亦為七月生日的霍汶希（Mani）預祝生日，英皇集團主席楊受成博士亦有出席。 

 

楊受成及三位壽星自掏腰包送現金獎。

楊受成及三位壽星自掏腰包送現金獎。

食飯前，Mani帶領着祖兒及小巧逐枱跟同事們敬茶，祖兒邊敬茶邊說：「多謝各位嘅支持我同小巧。」向來性格爽直的小巧突然尷尬起上來，並細聲地說：「我而家好驚呀……尷尬癌發生緊，哈哈。」身為大師姐的祖兒隨即安慰，「唔駛尷尬㗎，雙子座係唔駛驚㗎。你係咪雙子座呀？」小巧表示：「唔係呀，我係巨蟹座。」眾人大笑，祖兒謂：「哦，咁你真係應該驚，哈哈。因為雙子座係好大膽㗎嘛。」旁邊的Mani和議說：「係呀，我都驚呀。」十分搞笑。 

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隨後三人一邊食飯一邊跟同事們玩lucky draw，楊博士及三位壽星自掏腰包送出現金獎，認真闊綽，為生日會掀起高潮。事後問到小巧尷尬原因，她笑言：「因爲好怕一大班人一齊慶祝，人少少講嘢我就大大聲，但每次人多都覺得自己唔識點同所有人打招呼，每次大家唱生日歌都好怕醜，所以我慶祝嘅方法就係唔慶祝，哈哈。」至於生日願望，三人均表示最緊要身體健康，祖兒謂：「正日生日會同屋企人食飯，而家密鑼緊鼓為澳門演唱會預備，希望演唱會順利good show。」

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英皇娛樂生日的藝人舉行生日會。 容祖兒、鄧小巧與霍汶希一同預祝生日。 容祖兒、鄧小巧與霍汶希一同預祝生日。
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