容祖兒開腔回應同性緋聞 拋金句：感情有幾deep，個V就有幾deep！

容祖兒（Joey）今日出席VALENTINO的銅鑼灣新店活動，同場還有林峯、周秀娜、沈月，穿上Deep V新裝的Joey受訪時大拋金句，預告澳門個唱上「唔會吝嗇嗰塊洗衫板」，更直認未有着落：「感情有幾deep，個V就有幾deep！」現場記者即指她最近跟內地女導演李璇傳緋聞，Joey即大方開腔：「唔係緋聞嚟嘅，係朋友嚟嘅！」自言最近甚少返內地。

容祖兒日前為王源演唱會擔任嘉賓，卻無厘頭爆出暗撻演唱會女導李璇，雙方一直都沒有出面澄清，更一度引發Joey的內地粉絲議論紛紛。對此，Joey也有向歌迷會的粉絲了解，知道並沒有太大問題，她說：「請真吖，我唔係好知道網上有很多唔同聲音，究竟邊個真係fans、邊個唔係fans，你係永遠都唔會知，既然係咁，我哋唔去深究，又或者做好自己，這才是我唯一可以做到嘅嘢。」她自言入行已20多年，認為是小風波，沒必要急着澄清，叫大家不用擔心。

久別多年再遇林峯

今日再遇林峯，Joey透露大家很久沒有見面，對上一次是做完一個節目之後一齊去食宵夜，並說：「都幾掛住佢，同時都好戥佢高興，因為我自己都睇咗兩次《九龍城寨之圍城》，覺得做得很好，辛苦都值得，我等會一定要找個機會同佢講聲。」問到可有興趣拍打戲，Joey表也需要這方面的挑戰，但要有足夠時間鍛煉，否則只是捱打。至於謝霆鋒新片《海關戰線》同樣打到飛起，Joey稱睇時十分緊張，問到會否自薦拍打戲，她笑言：「你估我冇喺佢面前揖揖抰抰過咩？佢好叻㗎視而不見呢單嘢。」談到最近跟呂爵安（Edan)合作，大讚對方聰明、勤力、有才華、重情義，而中間人古巨基今晚會請食飯慰勞Joey。

《我的驕傲》唱到想嘔

Joey當日跟Edan合作了《E先生連環不幸事件》，她稱：「嗰日係即興嘅，其實我心中很想唱呢首歌嘅，但係呢，佢應該唱過無數次，你叫我唱《我的驕傲》都唱到想嘔啦。」幸好當時KB建議下，兩人終有機會合作《E先生》。另外，Joey預告推出全新快歌，今次與AGA合作。至於日前參與音樂節，Joey很高興認識一些新歌手或令到新觀眾認識自己，希望香港可以搞多些同類音樂節。