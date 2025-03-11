容祖兒預告入場睇謝霆鋒 仍有一首方大同作品未面世

容祖兒(Joey)今日與老闆楊受成到英皇珠寶出席發布會，Joey有份參與設計，當大會司儀問到她會邀請謝霆鋒還是關智斌為珠寶品牌做拍檔，Joey二話不說是關智斌，因為對方曾跟衛詩雅拍過婚嫁系列，所以想跟對方「結婚」。問到為何不找霆鋒，她表示也可，找他拍檔可以方便拎飛，但她說覺得「why not both」。

為4月澳門個唱鍛鍊體能 Joey接受訪問時表示現正籌備4月的澳門個唱，努力鍛鍊身體和狀態。她說︰「上年年底係咁病，依家每日都食維他命C，唔好再病。(閉關？)又未致於，啱啱先完成《聲生不息》，暫時工作唔算忙，要好好分配時間去休息。」她表示早前的喉嚨像被人捏住，說話都不敢太大聲，現在的聲音狀態還可以。 拍 《聲生不息》認識新朋友 談到她剛完成的《聲生不息》，她表示是很密集式的拍攝，累得沒有生活，一集緊接一集的錄，有時要連續錄兩集，所以壓力很大。然而，可以有個機會跟不同歌手交流，是很難得的事，自己也從中認識到一班新朋友。她表示自己過去從沒有跟衛蘭同場合唱，今次拍攝可以有機會一齊合唱，大家也可以深入了解，所以整體感覺都是很開心。

要求霆鋒唱《壞習慣》 問到會否考慮在啟德開騷，她表示是目標之一，並稱上次的經驗是很攰，「個場好大！我由左面行去右邊，真係要好好鍛練體魄先得。」她表示會入場看霆鋒的啟德騷，並指對方的狀態非常好，「佢成個人都在發光，我都好期待佢個騷，我同佢下次見就係佢個騷。(做嘉賓？)唔係呀！做觀眾咋，佢成廿年無開喎，呢個珍貴時間係屬於佢同歌迷，我哋都會乖乖做歌迷。」她更要求霆鋒要在台上唱《壞習慣》，更表示如果他沒唱，一定會去拆台。

仍有一首方大同作品 談到方大同離世，Joey表示「離心到不得了」，而自己最愛的是《橙月》這張專輯。她直言很欣賞方大同，對方在她心中佔有一個重要地位及很有才華及很欣賞的音樂人，對於他的離世大感可惜。她表示在大陸工作期間，沒有跟方大同見面，自己很慶幸唱過由對方寫的《牆紙》，還有唱過一首國語歌。她透露方大同仍有一首為她寫的歌未面世，但至於會否推出就會先向對方的家人請示，要尊重對方家人為大前題。問到她有沒有安慰薛凱琪，她表示沒有，知道對方有很多工作，希望她的工作順利，盼她盡快平復心情。