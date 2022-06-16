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娛樂
2022-06-16 15:31:57

容祖兒42歲生日 阿Sa為報仇爭住吹蠟燭

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今日(16日)是祖兒42歲的生日。

今日是容祖兒的42歲生日，由於Twins及經理人霍汶希(Mani)均在大陸，所以祖兒不愁寂寞，與她們一齊慶祝。其後她寫下長文大談生日感受，並透露阿Sa(蔡卓妍)及阿嬌(鍾欣潼)就算收工有多累也專程和她慶祝，還有幾位好友也是為和她慶祝而遠道而來，坦言在娛樂圈中有很多真心朋友自覺幸運。

祖兒踏入凌時凌分上載Twins與Mani等為她炮製生日驚喜的照片，當祖兒在許願的時候，阿Sa隨即吹熄兩個蛋糕上的蠟燭。阿Sa表示有一年她生日時，祖兒趁她許願時吹熄了蠟燭，所以今年「禮尚往來」。她更搞笑表示︰「好開心今年終於吹咗你支蠟燭歡迎你下次吹返我嗰支祖兒則謂︰「哪怕俾佢吹晒我啲蠟燭又有咩所謂啊！」

 

 

Wyman分享福利

不少好友亦都隔空向祖兒送上祝福，其中黃偉文(Wyman)就分享了兩張昔日為對方準備演唱會歌衫的照片，他指這兩件衣服都是找回來但沒有在演唱會穿過，可說是絕密照片。他寫到︰「已經一年冇見面，破曬我哋相識以嚟嘅紀錄，如果仲未見到，我怕我會放多幾張出嚟，畢竟我手上有大量你嘅絕密材料哈哈哈。今年生日，願你和家人身體健康，快樂與良善不變如初。」祖兒則轉載Wyman的帖文寫道︰「我記得呢件衫係自帶樂器，一路行一路有聲，同埋好！窄！我而家應該會『爭』爆。

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