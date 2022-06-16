容祖兒42歲生日 阿Sa為報仇爭住吹蠟燭

今日是容祖兒的42歲生日，由於Twins及經理人霍汶希(Mani)均在大陸，所以祖兒不愁寂寞，與她們一齊慶祝。其後她寫下長文大談生日感受，並透露阿Sa(蔡卓妍)及阿嬌(鍾欣潼)就算收工有多累也專程和她慶祝，還有幾位好友也是為和她慶祝而遠道而來，坦言在娛樂圈中有很多真心朋友自覺幸運。

祖兒踏入凌時凌分上載Twins與Mani等為她炮製生日驚喜的照片，當祖兒在許願的時候，阿Sa隨即吹熄兩個蛋糕上的蠟燭。阿Sa表示有一年她生日時，祖兒趁她許願時吹熄了蠟燭，所以今年「禮尚往來」。她更搞笑表示︰「好開心今年終於吹咗你支蠟燭，歡迎你下次吹返我嗰支」祖兒則謂︰「哪怕俾佢吹晒我啲蠟燭又有咩所謂啊！」