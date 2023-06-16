容祖兒43歲生日 阿Sa Kenny送名牌賀壽

向來視祖兒為女兒的經理人霍汶希一早於Instagram出post祝祖兒生日快樂，曬出多張不同年代的合照，並謂很開心她能重新展開世界巡迴演唱會，每一場見到一個全新不一樣的她在台上閃閃發光，為她感到驕傲，她說：「老母衷心祝福你心中所想都能如願以償，唱更多更好聽的歌，創造更多更好的舞台、做最想做的事，最緊要是永遠快快樂樂，健健康康，永遠愛你。」最後更搞笑地hashtag「老母愛你」，祖兒亦立即秒回「老母我也愛你今晚見。」原來二人早已約好今晚食生日飯。

而好姊妹阿Sa阿嬌亦分別於社交平台出post，原來阿Sa跟關智斌（Kenny）早前已跟祖兒「食好西」慶生，「今年預早同佢吹蠟燭～ #佢自己吹」事源早年阿Sa生日，祖兒不小心吹熄蛋糕上的生日蠟燭，到有年祖兒生日，阿Sa乘機「報仇」趁祖兒許願時把她的生日蠟燭吹熄，所以這次她特別hashtag這次的蠟燭是祖兒自己吹，十分搞笑，相中更見壽星女，拎住一個CHANEL紙袋，相信是阿Sa和Kenny 送的禮物。至於另一姊妹阿嬌亦準時十二點出post，她寫出多首祖兒歌曲，並謂自己很想唱，最後寫道：「但還是最想為你唱一首《生日快樂》哈哈~ Love u~~」認真有心思。台灣女歌手許茹芸亦有於阿Sa IG留言祝祖兒生日快樂。