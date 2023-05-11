容祖兒7月個唱開鑼 撞正Sammi紅館騷 宣布演藝學院演出33場

容祖兒於2019年在紅館舉行「Pretty Crazy演唱會」至今，相隔4年終於再開香港個唱《ANOTHER SIDE……JOEY · MY SECRET · LIVE》，今日宣布會在香港演藝學院歌劇院演出33場，是她闊別6年重踏演藝學院舞台。

祖兒今日透過社交網正式公開演唱會海報及詳情，並寫：「終於回來了，唔知大家有幾掛住我，但係我選擇咗用呢33晚嘅演出同大家分享我所有嘅心聲。有好多朋友問做咁多場有冇得休息？搞唔搞得掂㗎？我就話做自己最鍾意嘅事，係唔會辛苦㗎！況且呢個場地意味着最親密最好朋友最愛最好時光，上次有我最鍾意嘅萬家燈火，花海，大風吹，有我嘅屋企隻豆豆，有我好X你，有sidetrack大合唱，今次又係啲咩？我自己也期待，好吧！除了搶飛，也是時候諗吓想聽邊首滄海遺珠都嚟得切㗎！」

33場個唱由7月中橫跨至8月展開，撞正另一天后鄭秀文（Sammi）於7月14日開鑼的紅館騷，而祖兒今次的33場演藝個唱，當中7月13日為歌迷會專場，7月14日、8月3及4日為AIA專場，票價分為$1,180、$980、$680、$480，5月22至24日東亞銀行信用卡獨家優先訂票，5月29日起於快達票公開發售。