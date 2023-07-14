容祖兒Secret Live開鑼 爆阿Sa做紅娘介紹異性得啖笑

容祖兒開足34場的《ANOTHER SIDE….JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會，昨晚已在灣仔演藝學院展開，首晚為歌迷場，大家都非常之投入聽Joey呼喚，按照Secret Lifedress code，不少歌迷昨晚都花盡心思，扮雞、扮外星人、王子、金黃爆炸頭，場面歡樂搞笑。而祖兒死黨蔡卓妍、師妹Gin Lee、好友林海峰等都有前來捧場。 相隔六年再於演藝學院做SECRET•LIVE，今次無論制作，歌曲編排，都重本打造，每一部份都讓觀眾目不暇給、嘆為觀止。整晚氣氛既歡樂又感動，不時歌迷更與Joey大合唱，及一齊跳舞，令演藝學院變了一個熱鬧大party room ，完騷後歌迷不停叫安歌了近15分鐘才依依不捨離場。是次整個演唱會分為七部份，第一部份帶大家穿梭時空，大家分享她小時侯的SECRET，接着再轉帶大家返回校園，跟Joey上學堂，聽她談到小時候及讀書的故事，笑中有淚溫馨動人。

第三部份是空間大轉移，10人大樂隊出場，與Joey一同勁歌熱舞，分享她的平日於錄音室的最私密空間，第四、五、六部份，私密來到Joey的內心世界，跟觀眾分享不少好歌之餘，也分享了這幾年間，為工作不得不離港獨自生活的心聲，演唱會最後部份是點唱環節，Joey現場抽出歌迷一早寫下希望點唱的歌曲，而歌迷亦為她準備了一個幾層的生日蛋糕，補祝她之前6月生日，大家一起大合照。 四年未踏上過香港舞台，容祖兒跟觀眾打招呼時搞笑道：「熟口熟面，又係呢個地方，又係呢啲人，大家覺得我有冇變呀？」歌迷大叫: 「有呀，變靚左！」繼而她又發覺自己身上的短裙，這麼近觀眾席，打底褲都畀人睇晒，無論她行去甚麼位置，都是一樣半走光，並說：「哎，走去邊都睇到？(觀眾: 我想睇呀！)哈哈，你又想睇？前面個啲開始流晒鼻血啦！哎呀，咁點呀，唔緊要啦，反正大家一家人，打底褲就係用黎打底，就係預咗畀大家見到啦。呢啲咪就係SECRET•LIVE囉！哈哈。」

到談及內心世界的部份，Joey坦言自己是一個歌手之外，another side就係一個中女，「有事業，生活無憂，但仲係一個人吊吊揈。」她反問觀眾，擔不擔心她？然後笑道最緊張她的感情生活有沒有着落的人，應該是好朋友蔡卓妍！她說：「我同蔡卓姸感情不用介紹啦，今晚佢都有來，佢有段時間，真係好瘋狂，佢應該係全世界最希望我得到幸福嘅人，最瘋狂的日子，佢見到所有男人，都會落個啱唔啱容祖兒嘅filter，仲同我講，你咁可愛又咁搞笑，我係男人我溝你啦！對阿Sa嗰份真心、認真、熱誠，我唔想辜負佢，所以有一次佢介紹咗一位異性畀我識，咁我哋就禮貌上交換個電話之後各有各忙，我同對方，只係斷斷續續text 好一段日子，都係個啲 : 加油，how are you，i am fine之類啦，我個人好慢熱，都為禮貌，為阿Sa一番心意。」她續說：「對方呢，見我回多一兩次，就開始send自拍照畀我，報告自己生活狀況呀咁，我當時都驚一驚，但為咗尊重阿Sa，我唔識回答，都留咗個Emoji咁...點知佢竟然再努力，留言 : I miss you baby！嗰一刻我真係嚇死啦，baby後仲唔停喎！仲話不如我地一齊試下發展！你又唔了解我...但對方不知何來的自信，竟然再同我講 : 我已經睇晒你啲演唱會！好了解知我係咩人...各位觀眾！睇完晒我演唱會DVD想同我拍拖？咁你哋由細睇到我大，我咪要同晒你哋...哈哈...」語畢令全場觀眾起哄拍掌大笑大叫。 而完騷後，Joey話：「收到好多朋友恭喜我個騷咁成功，個個都大讚好睇，兼人人最後都係個句: I MISS YOU BABY，笑死，哈哈哈。」