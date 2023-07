容祖兒Secret Live開鑼 爆阿Sa做紅娘介紹異性得啖笑

到談及內心世界的部份,Joey坦言自己是一個歌手之外,another side就係一個中女,「有事業,生活無憂,但仲係一個人吊吊揈。」她反問觀眾,擔不擔心她?然後笑道最緊張她的感情生活有沒有着落的人,應該是好朋友蔡卓妍!她說:「我同蔡卓姸感情不用介紹啦,今晚佢都有來,佢有段時間,真係好瘋狂,佢應該係全世界最希望我得到幸福嘅人,最瘋狂的日子,佢見到所有男人,都會落個啱唔啱容祖兒嘅filter,仲同我講,你咁可愛又咁搞笑,我係男人我溝你啦!對阿Sa嗰份真心、認真、熱誠,我唔想辜負佢,所以有一次佢介紹咗一位異性畀我識,咁我哋就禮貌上交換個電話之後各有各忙,我同對方,只係斷斷續續text 好一段日子,都係個啲 : 加油,how are you,i am fine之類啦,我個人好慢熱,都為禮貌,為阿Sa一番心意。」她續說:「對方呢,見我回多一兩次,就開始send自拍照畀我,報告自己生活狀況呀咁,我當時都驚一驚,但為咗尊重阿Sa,我唔識回答,都留咗個Emoji咁...點知佢竟然再努力,留言 : I miss you baby!嗰一刻我真係嚇死啦,baby後仲唔停喎!仲話不如我地一齊試下發展!你又唔了解我...但對方不知何來的自信,竟然再同我講 : 我已經睇晒你啲演唱會!好了解知我係咩人...各位觀眾!睇完晒我演唱會DVD想同我拍拖?咁你哋由細睇到我大,我咪要同晒你哋...哈哈...」語畢令全場觀眾起哄拍掌大笑大叫。

而完騷後,Joey話:「收到好多朋友恭喜我個騷咁成功,個個都大讚好睇,兼人人最後都係個句: I MISS YOU BABY,笑死,哈哈哈。」