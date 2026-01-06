容羨媛大讚曾志偉在任期TVB人情味濃 難忘每年台慶綵排皺眉樣

曾志偉昨晚（4日）宣布卸任總經理一職，他表示已一早向公司申請離任，但公司一直游說他留下。曾志偉自言在今次頒獎禮宣布是最合適的時機，「5年都唔長唔短，自己可以做嘅七七八八，我亦都培養到一班可以接到班嘅同事。」而去年9月離開TVB的前《東張西望》主持容羨媛，雖然已經移居加拿大，但對於曾志偉的卸任，今日亦在社交網寫下感受。





照顧每一位藝員 曾志偉去年親自宣布容羨媛離巢，更大方祝福對方，如今曾志偉卸任總經理一職，她亦在社交網分享與曾志偉的合照，並感觸寫下感受。容羨媛表示：「多謝獎門人、總經理、曾生！雖然我已經離開咗TVB成年，但係對於你離開TVB，我都有萬般不捨！」她續指曾志偉這些年在公司最大的改變是人情味，「有你喺TVB呢幾年，公司最大嘅改變係人情味，我感受到你對每一位藝員都好用心，即使係毫不起眼嘅，你都唸好多節目或者方法，希望可以比觀眾見到佢哋shine 嘅一面，雖然未必每次都成功，但係你都依然不停去試！」

着緊 TVB 容羨媛又指：「我永遠唔會忘記，每年台慶見你睇綵排睇到皺晒眉頭個樣，每一次我都好感動，因為呢個樣係呃唔到人，你係真係真心着緊TVB！能夠同你呢位喺演藝界咁有份量嘅人共事過工作，我覺得非常榮幸。祝福你身體健康！亦多謝你，教識我嘅所有嘢，幫過我嘅所有嘢，同埋為香港觀眾帶嚟嘅所有歡樂！P.S. 遲啲得閒就多啲過嚟溫哥華搵我啦」