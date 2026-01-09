宿敵契約｜陳俊安拍劇差點墮馬 三次跟導演朱銳斌合作大大擴闊戲路

陳俊安(Otto)有份參與拍攝的《宿敵契約》近期在電視熱播，他於劇中飾演神九這個角色，忠於男主角鳳隨歌。久未在港露面的陳俊安Otto分享拍攝該劇點滴，他表示最難忘場口是一場騎馬戲，他說︰「該場戲原定是我和劇中演員輕鬆騎馬，其後導演問我們能否改為快跑，有騎馬經驗的我表示沒有問題。唯在拍攝時，另一演員的馬匹突然衝前狂奔，我的馬剛跟在後方，當時在馬上的我差點墮馬，幸好最後把馬匹拉停才沒有發生任何意外。」

他表示每次回想當時的情況仍舊覺得相當驚險，最後導演說不用重拍，之後的騎馬鏡頭也改用假馬去拍攝。