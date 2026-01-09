宿敵契約｜陳俊安拍劇差點墮馬 三次跟導演朱銳斌合作大大擴闊戲路

陳俊安(Otto)有份參與拍攝的《宿敵契約》近期在電視熱播，他於劇中飾演神九這個角色，忠於男主角鳳隨歌。久未在港露面的陳俊安Otto分享拍攝該劇點滴，他表示最難忘場口是一場騎馬戲，他說︰「該場戲原定是我和劇中演員輕鬆騎馬，其後導演問我們能否改為快跑，有騎馬經驗的我表示沒有問題。唯在拍攝時，另一演員的馬匹突然衝前狂奔，我的馬剛跟在後方，當時在馬上的我差點墮馬，幸好最後把馬匹拉停才沒有發生任何意外。」
他表示每次回想當時的情況仍舊覺得相當驚險，最後導演說不用重拍，之後的騎馬鏡頭也改用假馬去拍攝。
Otto同時提及今次是第三次跟導演朱銳斌合作，他坦言每次合作也相當有挑戰性。第一次朱導演找他拍攝《寧安如夢》，當時他飾演一位文官，對白比較多，當中更涉及一些文言文，唯有死記硬背。第二次合作是拍攝《白月梵星》，「我在劇中飾演一位仙人，劇中很多時都要去駡人，武打場面則是吊威也配以後期特效，要靠自己的幻想對著綠幕演戲。而今次《宿敵契約》的武打場面都是真實的拳來腳往，可以發揮以前在TVB學到的武打技能。 很感謝朱導演對我的賞識，這三次合作大大擴闊了我的戲路。」
Otto表示最近完成了兩部電影的拍攝工作，也聯合導演了一部短劇，亦成立了一個咖啡品牌，「期望2026年可以拍更多不同類型的劇集，作其他多方面的嘗試。如果遇到合適的劇本，都希望回港拍劇， 和大家再次見面。」