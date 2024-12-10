寄了一整個春天專訪｜邱彥筒Marf強吻爆喊戲「真崩潰」陳書昕做演員唔想壓抑情感(有片)

「唔好阻住我堅強！」是COLLAR成員邱彥筒(Marf)在訪談中常掛在口邊的一句話，自小習慣獨力面對問題的她，透過演戲學習誠實對面自己。《那年盛夏我們綻放如花》(下稱《盛夏》)的楊悅盈教她看到自己的陰暗面，她在電影《寄了一整個春天》(下稱《寄了》)演口吃女生許澄，從試鏡開始已讓她直視硬朗背後的脆弱。當外界焦點放在除內褲和螢幕初吻，對Marf而言，最深刻是對著張毓軒(Shin)的崩潰爆喊戲，「我好似冇試過喊得咁厲害，喊咗兩三分鐘。」同樣是首次擔正的陳書昕(Sheena)自言也是不易哭於人前的女生。戲裡戲外，兩位22歲女生對有口難言，深有體會。

有口難言的脆弱 《寄了一整個春天》是「首部劇情電影計劃」第六屆大專組得獎作品 ，由陳果監製、新晉導演葉鈺瀛自編自導。故事講述高中生許澄(邱彥筒飾)因天生口吃而感到孤獨。她與外向率直的好友Rachel(陳書昕飾)經營出售二手內褲生意，沉溺於幻想中的愛情慰藉，卻導致與唯一摯友決裂。葉鈺瀛從過百位女生中挑選了Marf和Sheena，Marf直言試鏡前特地練習除內褲，但未獲選已有得著，透過跟導演傾談發現自己跟角色相似，原來每次演戲都看到潛意識裡的自己，「我演楊悅盈後，被她啟發要跟自己多溝通、多了解，因她是誠實面自己陰暗面的女生。今次演口吃的許澄，拍這戲時正經歷有感受或說話，都講不出來的階段，因為講完會覺得自己好脆弱，發現這女生的有口難言，其實是好正常，不一定係所謂的病。」

習慣壓抑情感 2021年出道的陳書昕憑《十七年命運週期》嶄露頭角，原來在此劇前已拍《寄了》，Sheena坦言抱著落選的心情試鏡，自覺性格保守內向，跟好奇大膽的Rachel性格大相逕庭，她估計因一場自由發揮的跳舞戲被選中。Sheena從中學開始學唱歌跳舞，卻總被評為「冇戲」，「老師常話我技巧沒問題，但就是沒甚麼感情。」中學從未接觸戲劇的她，毅然選讀浸大的演技藝術學士，「我發現中學好鼓勵我們收藏情感，讀書講效率，沒甚麼時間去唔開心，所以我會好壓抑情感，甚至唔知自己有情感。原來我係幾感性，但好多時唔想認，因覺得浪費時間。升大學想選有趣科目，長遠想走藝術這條路，選了這科，越讀越鍾意。」心水清的Marf卻指出，「其實你有一件事跟Rachel很似，就是對所相信的事好堅定。」被一言驚醒的Sheena直言，這種堅定就是要成為好演員。

安慰說話 易 觸淚腺 Marf在《寄了》先後向栢天男和Shin獻螢幕初吻，她淡然表示只是蜻蜓點水，不算太緊張，反而本身跟Shin熟絡就有點尷尬，最深刻是向Shin獻吻的激動崩潰戲，「記得那晚煞科，拍到凌晨4點幾，趕著在出太陽前拍完，好大壓力，又驚撞傷佢個嘴。最難忘係爆喊，我好似冇試過喊得咁厲害，喊咗兩三分鐘。因為佢不斷加對白刺激我，講啲好敏感嘅安慰說話：『我聽到、我喺度』，我喊到停唔到。」她形容那場戲就像「撳掣」觸動淚腺，「面對世界的第一步，是接納和誠實面對自己，勇敢作出溝通。」Sheena不忘補充，「Shin在戲裡曾對許澄說，『會唔會你嘅口吃，幫你拒絕唔係真正鍾意你嘅人？』有時你認為的缺陷幫咗你，讓留喺身邊的人，都係真正愛佢嘅人。」 有錯就認 誤解就澄清 《寄了》巧妙以口吃呈現近在咫尺的有口難言或不被明白的無力感，Marf和Sheena都深有體會。作為藝人，一言一行都備受關注，Marf早前缺席謝票活動，被網民狠批偷懶擺款，實情是患重感冒兼意外令頸和脊椎病受傷，Marf坦言這是香港娛樂圈生態，抱著「錯就認、有誤解就講」的原則，雖然出道近3年經歷高低起跌，慶幸不少戲劇或音樂作品受肯定，減低了輿論對她的影響力。Sheena在《十七年》演小青獲讚賞，她坦言在街上被認出也感開心，不過偶爾在網上看到一兩句負評，心情亦受影響，最擔心是令觀眾失望。

報喜不報憂 阻住我堅強 談到最埋身的有口難言，必然是面對家人，習慣獨立行事的Marf坦言，跟家人分享工作的不快或苦事，得到的回應或問候，反會影響心情，「我好努力告訴自己可以承受，這才讓我可較輕易處理件事，但如果你在旁邊幫我抹汗，拍拍或摸摸我，就會阻住我去堅強，阻住我去抵擋。」Sheena直言選擇向家人報喜不報憂，和應道，「就像你喊的時候，旁邊有人不停安慰，你只會繼續喊，冇法繼續工作，雖然都開心有人關心。」兩人笑言在情緒管控方面頗相似，然而再理性冷靜，總也難免崩潰，有時崩潰也是自我重整的契機。 有屁要匿埋放 談到崩潰經驗時，Sheena笑言會選擇性忘記，「不想被人看到，覺得好『瘀皮』，自己匿埋崩潰，就等於有屁要匿埋放。」Marf坦言，最易令自己崩潰的是家人或男友，「當我面對壓力，一手撐住要處理事情時，我跟男友或家人相處，就會再敏感一點。可能他們做了很小事情，我就會覺得唔OK或唔開心，觸發好多不同想法，這是我最脆弱的部分。 文：Grace 攝錄：羅錦鴻 化妝：Cathy Zhang @zhangloo(Sheena) 髮型：Kristy Cheng @kristywailing(Sheena) 場地：The AIR (The ONE)