富士電視台變性主播青木歌音公開爆料 自揭曾遭男星強行拖入酒店

日本著名男星中居正廣鬧出的性醜聞弄出軒然大波，並爆出富士電視台長年安排女主播性接待的驚人內幕，導致高層人士動盪，該台昨日（27日）舉行馬拉松式記者會，並宣布富士電視台的社長港浩一、董事長嘉納修治（兼任富士媒體控股董事長）已引咎辭職。

雖然中居正廣日前亦決定退出演藝圈，不過事件仍不斷發酵，曾任富士主播的跨性別YouTuber青木歌音，日前上幹影片指控遭富士電視台高層性騷擾，影片逾680萬觀看次數，引起各界關注，昨日她進一步透過社交網X加碼爆料，坦言除了高層，還曾被兩名諧星性騷擾。