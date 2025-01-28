富士電視台變性主播青木歌音公開爆料 自揭曾遭男星強行拖入酒店

日本著名男星中居正廣鬧出的性醜聞弄出軒然大波，並爆出富士電視台長年安排女主播性接待的驚人內幕，導致高層人士動盪，該台昨日（27日）舉行馬拉松式記者會，並宣布富士電視台的社長港浩一、董事長嘉納修治（兼任富士媒體控股董事長）已引咎辭職。
雖然中居正廣日前亦決定退出演藝圈，不過事件仍不斷發酵，曾任富士主播的跨性別YouTuber青木歌音，日前上幹影片指控遭富士電視台高層性騷擾，影片逾680萬觀看次數，引起各界關注，昨日她進一步透過社交網X加碼爆料，坦言除了高層，還曾被兩名諧星性騷擾。
YouTube頻道有61萬訂閱的青木歌音，父親是日本人，母親則是菲律賓裔，原本屬男兒身的她，22歲接受變性手術，戶籍上亦轉為女性並加入主播界。昨日，青木歌音在X發文爆料，透露自己曾遭兩名諧星性騷擾，二人曾亮相她當時主持的節目任嘉賓，隨後向她傳訊息私約，儘管她曾拒絕赴約，青木歌音憶述其中一人邀她吃飯，在結帳前暗示說：「兩個人不可能吃完飯就結束，對吧？」青木堅決拒絕，但對方仍然強行抓住她的手，將她拉進計程車及拖進酒店。
網民對青木歌音的言論反應兩極，有人鼓勵，亦有人質疑青木歌音是想趁風波抽水來提升知名，她強烈駁斥網民質疑，發文：「我的目的是想要為改變行業風氣出一分力，如果真的是為了錢，我的影片就會開收益。」她也強調這種爆料就算能增加粉絲，也對她幫助不大，事關這些新的訂閱網民對她頻道的主題內容不會感到興趣。