富貴千團｜傅嘉莉360度零贅肉 盤點劇中噴血造型

一共十集的《富貴千團》由黃庭鋒、湯洛雯、姚宏遠合演，今晚將播出兩小時的大結局。《富貴千團》除了兩大詐騙集團OPM及Smart Cap的鬥智鬥力夠晒吸引，兩大女主角湯洛雯及傅嘉莉（Kelly）的造型及拼搏演出亦為劇集一再增添亮點。先說在上月《萬千星輝頒獎典禮》中勇奪最佳女配角殊榮的傅嘉莉，在劇中她飾演擅於操控人心（PUA）的Smart Cap中堅份子Irene，不但口才一流，身形與顏值同樣一絕；加上角色表面美艷睿智、實則心狠手辣，故亦不時需要在劇中展現變臉絕技。說到造型，單以Kelly的出場戰衣來說，超貼身的剪裁將其美好身形展露無遺，堪稱360度零贅肉、零死角；至於另一套低胸波點公主袖戰衣，單從正面看已夠晒女人味，加上背部的修身剪裁及大露背綁帶設計，再次突顯Kelly超完美線條；而觀乎Kelly的數款露背裝，其背肌線條操得相當完美，尤其中間清晰結實的坑位，更是要付出不少努力才能操到的效果。

Kelly接受TVB.COM訪問時，笑言近日劇集出街後，監製亦忍不住大讚她拍攝期間身形甚弗：「監製最近都message我講咗三次，『你嗰陣真係好弗呀』，我都有因為咁即刻回顧番（套劇）。其實諗番起個拍攝真係心驚膽跳，其實出場嗰條裙，最大挑戰除咗係keep弗，仲有係收咪，因為支咪真係唔知點擺好。因為我哋用無線咪，即係主機能一條線有個咪頭咁，個主機真係好難收。而我出場嗰條裙，無論個主機擺喺邊都係會穿崩嘅，前後左右都唔得之餘，擺喺大髀中間又條裙太短喎，嗰時真係諗盡辦法。最後我要每拍完一個鏡頭，就要換一換個主機嘅位置，即係拍我back shot，我就擺番個主機喺前面，仲要每一次都要入廁所整，好攰呀！」Kelly續指由於試造型時已知道所有衣服都相當蝦人著，故此拍攝前不無壓力，還因而開啟了做運動及節食keep弗模式。

Kelly在劇中還有數場與湯洛雯正面交鋒的場口，二人除了鬥拋對方浪頭，還會鬥性感兼鬥靚！事緣為了融入Smart Cap，師奶仔Katty（湯洛雯飾）由平時的靚師奶」搖身一變成為「性感濃妝OL」，除改以低胸裝出入，還經常穿短裙大晒白滑長腿，不讓Irene專美。昨晚劇情講述Katty為討好威廉（黃子恆飾）主動投懷送吻，威廉將Katty整個抱起之餘，二人還在梳化激烈擁吻，相當震撼。對於靚湯在劇集中後段造型上迎來180度大轉變，網民齊聲讚好，除了大讚造型夠靚、長腿夠白滑外，又大讚靚湯十分適合化濃妝。

馬國明冇眼睇老婆激嘴戲？

談到相關場口，湯洛雯之前受訪時曾揚言在電視播出時要使開老公馬國明，結果昨晚靚湯接受TVB.COM訪問時果然「說到做到」與馬明出了街，不過靚湯笑言馬明其實沒有介意：「我諗佢又唔會特登好想睇，或特登好唔想睇呢場戲，佢都好支持架其實，佢集集都有睇架，只係咁啱今晚出咗街冇睇到。」靚湯續指拍攝《富貴千團》有兩大突破，除了要主動勾引男對手，還要激罕爆粗：「呢套劇都幾多突破，首先有呢啲主動勾引人嘅場口，之前又有場戲要講粗口，好多朋友睇完message我話：『你爆粗喎！』」