富貴千團｜林穎彤Bella性感上陣 黃庭鋒孖姚宏遠上演大尺度男男趣味情節

一共十集的《富貴千團》昨日（27日）起逢周一至周五晚八點半翡翠台播映，演員陣容計有黃庭鋒、湯洛雯、姚宏遠、傅嘉莉、張寶兒、黃子恆、蔣志光、Ben Sir（歐陽偉豪）、韋家雄、蘇皓兒及已離巢的林穎彤（Bella)。 《富貴千團》劇情講述研究生哈利（黃庭鋒飾）因籌募科研資金，誤墮「燈神」古大師（Ben Sir飾）「股票群組」老千局，並與事件其他苦主，包括「財金詐騙高手」Simon Sir（蔣志光飾）、「生意奇才師奶仔」Katty（湯洛雯飾）及「古惑健身教練」Hook（姚宏遠飾）聯手追討損失，最後五人組成賺錢聯盟「OPM」，踏上玩弄財技之路。今晚（28日）播出的第二集，OPM目標是騙去Simon Sir半生積蓄的「倫敦金」集團，Hook勾搭倫敦金囡囡Sugar（林穎彤飾）；Bella林穎彤飾演角色，因家境問題才迫不得已要動用美色引誘顧客，第二集更性感上陣，大騷事業線。

做200下掌上壓拍共浴戲 除了Bella吸睛，黃庭鋒與姚宏遠在男更衣室內的一場HeHe趣味情節亦相當出位，姚宏遠演的Hook不但在哈利面前除褲露鳥，嚇窒哈利之餘，又撳低哈利頭部從locker取物，年廿九黃金時段播出激似男男18禁畫面！之後哈利又因不慎向Hook淺到沐浴露，搞到Hook硬闖哈利沖涼房，畫面爆笑。飾演哈利的黃庭鋒，指為了以最佳身形上鏡，事前孖住拍檔兼對手姚宏遠（Lucas）一同操練，續指這個場口於開機後第一天便拍攝，而且當天溫度相當低，大家都拍到腳震震。庭鋒亦透露兩人「共浴」的戲份，二人事前每人做了近200下掌上壓，才有這些線條成果。

至於飾演健身教練Hook的Lucas，直言當日有一大段對白要背，將所有專注力放到該場戲的對白上：「當時唔係好尷尬，但反而依家諗番有啲尷尬，因為當時我只係著住條肉色嘅內褲，去到要拍見到我半邊八月十五嘅鏡頭嗰陣，化妝師、服裝、副導演都係女仔，三個一齊踎咗喺我身後，幫我剪開條肉色底褲剪到鏡頭需要見到嘅範圍，再用膠紙黐住以防走光，仲要化少少妝等個八月十五上鏡啲。我記得我當時全程就企咗喺度好專心咁背緊對白，所以冇乜太大感覺，但依家諗番就覺得其實個場面好尷尬但又幾搞笑，真係辛苦佢哋幾位。」

華盛頓大學金融系畢業 Lucas在劇中有大量騷肌鏡頭，足見無論腹肌、麒麟臂都一樣結實，他透露平日雖然有操健身的習慣，但拍前因監製希望Lucas看起來再健碩點，不但聯同黃庭鋒密密操練，更在飲食方面落足功夫，因此拍到最後一場戲，收工即大吃大喝慰勞自己：「收工即刻去咗食潮州打冷再飲番幾枝啤酒！」Lucas 續對角色分享感受，指Hook一開始會予觀眾一種玩世不恭的感覺，其實背後是一個悲劇人物：「我諗Hook呢個角色最大嘅特點在於佢嘅感情線係同哈利嘅兄弟情，另外就係同Simon Sir同世民叔嘅父子情。之後觀眾就會開始同情佢，覺得佢其實係個悲劇人物。」現實中，Lucas畢業於美國華盛頓大學金融系（University of Washington；Major in Finance），2013年參加無綫電視第27期藝員訓練班入行，參演過逾120個角色；憑綜藝節目《七線人棄王》及劇集《解決師》裡演高中欖球隊隊員周仲朗而為人認識。