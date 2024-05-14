富貴陳詩欣生活「離地」 自爆唔知港鐵入閘要收錢 

TVB《3日2夜》女神陳詩欣（Eunice）於2021年尾嫁給圈外有米男友Joshua後，生活十級跳，經常於社交網分享周遊列國照片，更大曬多個Hermes 手袋。近一年陳詩欣甚少出現在幕前，早前更有傳她經常推job，並 等約滿離巢。

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陳詩欣自升呢做闊太後，生活富貴，昨日（13日）她就在社交網分享一條短片，片中見她正在港鐵站閘口「嘟」卡出閘，並語帶生氣向朋友表示：「影低佢，收$3.9」原來她以為入閘但不搭車就不用收錢，並分享寫道：「分享一件無聊事，話說今日我同朋友一齊去銅鑼灣TIMES，發現落雨了，她就好醒咁同我講我哋可以喺TIMES入閘然後SOGO出我哋冇搭地鐵應該唔會收錢~結果..我呢段路收咗$3.9。我老公話點解你們會覺得入咗閘可以唔收錢，又真係！蠢嘅真係要同啲蠢嘅做朋友，真係蠢到冇人有。」網民都紛紛留言指她生活離地，並謂：「有錢人係咁離地」、「基本常識都冇」。