寧寧原爆蘑菇雲燈舊照再掀風波 日5萬網民聯署 要求NHK取消aespa紅白演出

韓國女團aespa，去年憑大熱歌曲《Supernova》橫掃全球頒獎禮，今年更受到日本《第76屆NHK紅白歌唱大賽》的演出邀請。然而隊內中國籍成員寧寧(NingNing)，因為一張兩年前「原爆蘑菇雲燈」照片，而掀起一場風波。遭日本5萬名網民聯署，要求NHK取消aespa於《紅白歌唱大賽》的首次演出。

寧寧的舊照是兩年前上傳，她當時在社交平台分享一盞可愛的燈飾照片，可惜這盞「原爆蘑菇雲燈」，勾起日本網民對廣島、長崎兩地遭美軍投擲原子彈的傷痛記憶，加上近日中國、日本再度發生政治爭拗，網友翻出這張舊照，開始對寧寧進行大肆鞭撻，認為她「輕視歷史悲劇」。NHK上周五(14日)公布紅白歌唱大賽的演出名單後，抗議的聲浪更加高漲，許多日本網友均表達出對寧寧的強烈不滿。

日本的社交平台上，更出現了大量抵制聲音，甚至有人在連署平台發起提案，要求NHK撤下aespa的紅白演出，指當年原爆對無數家庭造成的傷害不能被輕視。截止17日晚，該提案已獲得超過3萬人支持。更批評NHK讓「這樣的藝人登台」，質疑公共電視台是否對國民有所隱瞞。儘管有部分日本網友認為事件被過度放大，呼籲大家在政治敏感時期，不要再製造對立。有網友更指出，寧寧這則帖文早已刪除，並未帶有不敬的意圖。