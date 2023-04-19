寧願買樓唔擺酒 李施嬅投資地產未輸過

李施嬅獲邀出席豪宅天瀧(The Knightsbridge)的發布會，更即席以三角鋼琴彈奏出美妙的音樂，原來她5開始學琴，更考獲10級鋼琴資格。近日因忙於新劇《NEWS新聞女王》拍攝的表示，難抽時間練習，加上今次演出與在場人士的距離很近，她坦言非常緊張：「彈琴嗰陣其實我隻手震緊，希望大家唔會留意到！」

投資有道的施嬅，表示喜歡投資與地產，但在港的物業不多︰「我自己私人就有一層，係用嚟投資嘅，自己就出去租屋。因為第二層樓釐印費貴，所以香港只係得一個單位。不過，最近都想賣走個單位，換個自己想住嘅dream home。」她透露自己在新加坡及美國均有投資物業，但多是夾份形式，更自豪表示，在投資地產項目上一路都遇到好嘅樓盤同投資機會，所以從未失手。