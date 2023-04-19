寧願買樓唔擺酒 李施嬅投資地產未輸過

李施嬅獲邀出席豪宅天瀧(The Knightsbridge)的發布會，更即席以三角鋼琴彈奏出美妙的音樂，原來她5開始學琴，更考獲10級鋼琴資格。近日因忙於新劇《NEWS新聞女王》拍攝的表示，難抽時間練習，加上今次演出與在場人士的距離很近，她坦言非常緊張：「彈琴嗰陣其實我隻手震緊，希望大家唔會留意到！」
投資有道的施嬅，表示喜歡投資與地產，但在港的物業不多︰「我自己私人就有一層，係用嚟投資嘅，自己就出去租屋。因為第二層樓釐印費貴，所以香港只係得一個單位。不過，最近都想賣走個單位，換個自己想住嘅dream home。」她透露自己在新加坡及美國均有投資物業，但多是夾份形式，更自豪表示，在投資地產項目上一路都遇到好嘅樓盤同投資機會，所以從未失手。
Dream Home要望海
參觀完該豪宅後，施嬅直言乎合她的dream home條件，因她首要條件是望海，而且要私隱度高：「依家我租緊屋，想買理想單位長住，感覺穩定啲。我都睇咗成年，想要大約1,000呎三房單位，一間係主人房、一間係衣帽間，一間比身在加拿大嘅媽媽來港玩嘅時候住。不過，一定要望到海，因為可以令到我放鬆成個人，可以去露台坐下睇下景。」
施嬅於21年與男友訂婚，但婚期一直未定，她坦言：「可以考慮把搞婚禮的錢用作置業用途，好多人都有問我幾時結婚擺酒，但我其實一路都冇時間諗擺酒。兩個人一齊互相信任感覺穩定，其實其他野都唔太重要。 講真，平日都已經著到靚靚，擺酒又攰又貴，我哋兩個都超忙，都冇時間籌備，不如將擺酒嘅錢擺落層樓度仲輕鬆。擺酒對我來講唔太重要，不過都要尊重雙方父母親戚，大家商量吓，再睇下點。」