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娛樂
2024-02-29 17:00:15

寬姐奪得韓國歌姬IU演唱會台灣主辦權 最平門票港幣197(內附購票連結)

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IU台灣演唱會舉辦權由寬姐奪得。

剛於上周二發行新專輯《The Winning韓國「國民歌姬IU(李知恩)前在IG宣布舉行2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN TAIPEI》世界巡迴演唱會其中467日場次將在台北小巨蛋開唱引起台灣UAENA(IU fans暱稱)高度期待。

擁有多首公認影響K-Pop潮流歌曲的IU其堅強歌唱實力與柔和的音色一早令她成為全球年輕人偶像而當中的成名曲包括《YOU&I》、《Blueming》、《Good Day》等。還有她主演的韓劇，同樣成績不俗，代表作有《德魯納酒店》、《我的大叔》等劇。

日前IU推出DOUBLE TITLE，當中的一曲《Holssi》MV，她頂著突破以往粉色短髮新造型亮相，上線1天就破300萬人次點擊，顯見她此次回歸歌壇推出新作品，依舊維持超高人氣。第三波單曲《Shh..》MV，則請到曾經拿下韓國《青龍獎》、《百想藝術大賞》影后的湯唯跨刀合作，這是湯唯第1次演出MV，她表示：「因為自己喜歡IU，欣賞IU的才華、個性和歌曲，能和IU合作很幸福。」

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IU將於4月到台北小巨蛋開唱。

實名制打擊黃牛票

IU嗓音甜美療癒、音樂風格多變，能製作又會寫詞，讓她出道至今聲勢始終保持不墜。除了工作之外，她私下熱心公益，默默捐款扶助弱勢，也是她受到廣大fans喜愛的重要原因。

20172019IU連續3開唱，每場演出都在舞台上熱情展現，一票難求，這次睽違4年再灣開騷，她非常開心之餘亦很想fans見面。先前IU公布2024全新巡演將從32日首爾起跑，接著到橫濱、台北、新加坡、雅加達、香港、馬尼拉、吉隆坡、倫敦、柏林、曼谷、大阪、紐瓦克、亞特蘭大、華盛頓、羅斯蒙特、奧克蘭與洛杉磯等地區演出。

台北小巨蛋演唱會是IU世界巡演的第3站，將由寬姐邱瓈寬「寬魚國際」主辦這次台北站最高票價為6,800台幣(1,682港幣)、最低800台幣(197港幣)。門票將於36()下午1時開售，購票請洽KKTIX售票系統。「寬魚國際」為了維護粉絲購票權益，將採取全實名制認證，展現打擊黃牛

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IU有多首歌曲，入選影響K-Pop發展百大，是眾歌手之冠。

2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN TAIPEI》詳情：

日期：4月6日(晚上7時)、4月7日(下午5時)

地點：台北小巨蛋(台北市松山區南京東路4段2號)

票價：6,800 / 5,800 / 3,800 / 3,200 / 800新台幣，購票平台KKTIX有售

售時間：3月6日(下午1時)

網址https://kwan.kktix.cc/events/w8a2gthy   

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