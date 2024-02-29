寬姐奪得韓國歌姬IU演唱會台灣主辦權 最平門票港幣197(內附購票連結)

剛於上周二發行新專輯《The Winning》的韓國「國民歌姬」IU(李知恩)，早前在IG宣布舉行《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN TAIPEI》世界巡迴演唱會，其中4月6、7日場次將在台北小巨蛋開唱，引起台灣UAENA(IU fans暱稱)高度期待。
擁有多首公認影響K-Pop潮流歌曲的IU，其堅強歌唱實力與柔和的音色，一早令她成為全球年輕人偶像，而當中的成名曲包括《YOU&I》、《Blueming》、《Good Day》等。還有她主演的韓劇，同樣成績不俗，代表作有《德魯納酒店》、《我的大叔》等劇。
日前IU推出DOUBLE TITLE，當中的一曲《Holssi》MV，她頂著突破以往粉色短髮新造型亮相，上線1天就破300萬人次點擊，顯見她此次回歸歌壇推出新作品，依舊維持超高人氣。第三波單曲《Shh..》MV，則請到曾經拿下韓國《青龍獎》、《百想藝術大賞》影后的湯唯跨刀合作，這是湯唯第1次演出MV，她表示：「因為自己喜歡IU，欣賞IU的才華、個性和歌曲，能和IU合作很幸福。」
實名制打擊黃牛票
IU嗓音甜美療癒、音樂風格多變，能製作又會寫詞，讓她出道至今聲勢始終保持不墜。除了工作之外，她私下熱心公益，默默捐款扶助弱勢，也是她受到廣大fans喜愛的重要原因。
2017至2019年，IU連續3年到台灣開唱，每場演出都在舞台上熱情展現，一票難求，這次睽違4年再到台灣開騷，她非常開心之餘，亦很想與fans見面。先前IU公布2024全新巡演將從3月2日首爾起跑，接著到橫濱、台北、新加坡、雅加達、香港、馬尼拉、吉隆坡、倫敦、柏林、曼谷、大阪、紐瓦克、亞特蘭大、華盛頓、羅斯蒙特、奧克蘭與洛杉磯等地區演出。
台北小巨蛋演唱會是IU世界巡演的第3站，將由寬姐邱瓈寬的「寬魚國際」主辦，這次台北站最高票價為6,800新台幣(約1,682港幣)、最低800新台幣(約197港幣)。門票將於3月6日(三)下午1時開售，購票請洽KKTIX售票系統。「寬魚國際」為了維護粉絲購票權益，將採取全實名制認證，展現打擊黃牛。