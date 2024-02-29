寬姐奪得韓國歌姬IU演唱會台灣主辦權 最平門票港幣197(內附購票連結)

剛於上周二發行新專輯《The Winning》的韓國「國民歌姬」IU(李知恩)，早前在IG宣布舉行《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN TAIPEI》世界巡迴演唱會，其中4月6、7日場次將在台北小巨蛋開唱，引起台灣UAENA(IU fans暱稱)高度期待。

擁有多首公認影響K-Pop潮流歌曲的IU，其堅強歌唱實力與柔和的音色，一早令她成為全球年輕人偶像，而當中的成名曲包括《YOU&I》、《Blueming》、《Good Day》等。還有她主演的韓劇，同樣成績不俗，代表作有《德魯納酒店》、《我的大叔》等劇。

日前IU推出DOUBLE TITLE，當中的一曲《Holssi》MV，她頂著突破以往粉色短髮新造型亮相，上線1天就破300萬人次點擊，顯見她此次回歸歌壇推出新作品，依舊維持超高人氣。第三波單曲《Shh..》MV，則請到曾經拿下韓國《青龍獎》、《百想藝術大賞》影后的湯唯跨刀合作，這是湯唯第1次演出MV，她表示：「因為自己喜歡IU，欣賞IU的才華、個性和歌曲，能和IU合作很幸福。」