寬姐牽頭 帶伍佰美加巡場 唱足3小時 拉斯維加斯樂迷不肯完場

伍佰睽違9年再次闖進北美，他穿著華麗戰袍，舞台聲光效果滿滿。有趣的是，演唱會結束後，歌迷不肯走高喊「加班」，伍佰打趣說：「我一直加班，3個小時，太久了，有時差，明天一早班機，我要下班！」歌迷繼續喊加班，一來一往互動，非常逗趣。伍佰又打破Resorts World紀錄，在這座指標性場館，唱足3小時，兩度encore，唱完歌迷遲遲不肯離去，一面散場一面全體大合唱，場面熱烈前所未見。

伍佰以《海浪》揭開演唱會序幕，觀眾如雷掌聲，唱完《淚橋》後看到歌迷熱情，伍佰感動地說：「才剛開始就這麼嗨(high)，顯然是很不一樣的演唱會，我演唱會沒有特別嘉賓，你們就是我的特別嘉賓！」伍佰又即場為樂迷上跳波浪舞堂，歌迷high到不行。

由於伍佰歌曲傳唱度高，到各地演出歌迷經常把整首歌唱完，伍佰知道這場演唱會，歌迷會繼續「當美西最大的KTV」來唱，他帶著歌迷發聲練習，電視劇《想見你》穿越時空而來的《Last Dance》，指揮歌迷全場大合唱。

難得到賭城，伍佰笑說到沙漠唱歌感受很特別，距離上一次到拉斯維加斯開唱已經過是24年前，因此他跟歌迷一樣覺得新鮮。接著伍佰調查現場觀眾年齡層，因他這幾年於不同年齡層圈粉無數，果然現場有眾多25歲以下歌迷，比他組團時間32年還年輕，伍佰開玩笑說：「你們是不是跟爸媽來的，是不是跑錯場啊？」