寵愛Pet Pet｜古佩玲變髮搣甩《愛．回家》味 女追男Chur爆周嘉洛

無綫劇集《寵愛Pet Pet》自Paula（林夏薇飾）渣男舊愛家豪（招浩明飾）登場後一直搞風搞雨，又想藉搶回冬甩追求有錢女錢敏莉（古佩玲飾）！昨晚（17日）一集，渣到極致的家豪在敏莉愛犬小泡芙生日會上，不但撩前度Paula「友誼賽」，更被汪聲仁（周嘉洛飾）和冬甩踢爆背着敏莉食女，最終連環被Paula和敏莉怒摑，大快人心！

講到一晚被怒摑兩次，浩明受訪時透露：「為咗效果逼真同好睇啲，我主動叫佢哋全力打落嚟唔好留力，咁嘅反應先可以最真實。塊面又冇腫到嘅，但始終拍咗兩、三個take，所以少少紅都會有，但最重要係出嚟效果大家滿意。」談到與薇薇有不少對手戲，浩明大讚對方十分專業：「佢好照顧我哋，會帶埋我哋入戲。薇薇仲會同我一齊研究劇本、做好溝通，務求每一場戲大家都可以發揮到最好一面，令劇情更生活化，輕鬆得嚟又帶點認真，冇得頂！」

形象斯文的浩明今次挑戰飾演渣男表現亮眼，他透露：「記得當時監製話搵我演渣男，我係一口答應，因為可以畀觀眾感受吓我唔同嘅一面。」問到演渣男有否心理壓力？他說：「又冇特別太大心理包袱，反而我希望觀眾覺得何家豪十分討厭，咁我就成功喇。」浩明還首度挑戰床戲，他說：「今次係我嘅處男床戲，有少少擔心對方會介意，但只要事前同對手溝通好、放心去演就可以了。」