寵愛Pet Pet｜周嘉洛演動物傳心師 揭林夏薇氹狗有一手

無綫新劇《寵愛Pet Pet》將接棒《天龍八部》由7月31日起逢周一至五晚9點半翡翠台播映，主要演員包括林夏薇、周嘉洛、姜大衞、黃子恆、古佩玲、徐榮、陳庭欣、何沛珈、楊證樺和招浩明等。
《寵愛Pet Pet》是一套愛情喜劇，故事圍繞資深獸醫金惠婷Paula（林夏薇飾）和動物傳心師汪聲仁（周嘉洛飾）這對鬥氣冤家。阿仁因一次意外獲得與金醫生「愛犬」冬甩溝通能力，一人一狗因而建立友誼，阿仁幫助冬甩逃離被閹割厄運，冬甩則幫助阿仁解決工作問題，阿仁與金醫生亦因冬甩關係漸生情愫。
同狗狗合作好順利
飾演動物傳心師的嘉洛，在劇中有不少與小動物對戲場口，除了飾演冬甩的金毛尋回犬Romeo外，亦有貓咪、鸚鵡甚至蛇等，嘉洛受訪時指與小動物合作很開心：「有啲動物真係好聽話、好乖，又識Un吓跳吓舞，見到會覺得成個人都好治癒，佢哋帶到好多歡樂畀大家。」談到與「冬甩」Romeo合作，嘉洛笑言：「冬甩係一個幾調皮嘅拍檔，同佢合作完全冇問題，佢嘅精靈同活力喺鏡頭前完全會展示到！」
林夏薇應付動物有一手
嘉洛續指冬甩疲累時偶爾會扭計：「冇辦法要讓吓佢，始終動物同小朋友控制唔到咁多，要畀多啲耐性，不過我哋成個團隊都好有耐性，薇薇就更甚添啦，佢氹狗有一手！」劇中水火不容的二人，現實生活中卻是糖黐豆：「同薇薇合作好順利、好舒適，大家默契度好高，基本上係零意見分歧，成套劇都冇真係好過份！同佢喺現場好多時都係嘻嘻哈哈、打打鬧鬧，佢照顧人方面都好好，有時食飯飲水佢都會提我。」