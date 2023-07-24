寵愛Pet Pet｜周嘉洛演動物傳心師 揭林夏薇氹狗有一手

無綫新劇《寵愛Pet Pet》將接棒《天龍八部》由7月31日起逢周一至五晚9點半翡翠台播映，主要演員包括林夏薇、周嘉洛、姜大衞、黃子恆、古佩玲、徐榮、陳庭欣、何沛珈、楊證樺和招浩明等。 《寵愛Pet Pet》是一套愛情喜劇，故事圍繞資深獸醫金惠婷Paula（林夏薇飾）和動物傳心師汪聲仁（周嘉洛飾）這對鬥氣冤家。阿仁因一次意外獲得與金醫生「愛犬」冬甩溝通能力，一人一狗因而建立友誼，阿仁幫助冬甩逃離被閹割厄運，冬甩則幫助阿仁解決工作問題，阿仁與金醫生亦因冬甩關係漸生情愫。

同狗狗合作好順利 飾演動物傳心師的嘉洛，在劇中有不少與小動物對戲場口，除了飾演冬甩的金毛尋回犬Romeo外，亦有貓咪、鸚鵡甚至蛇等，嘉洛受訪時指與小動物合作很開心：「有啲動物真係好聽話、好乖，又識Un吓跳吓舞，見到會覺得成個人都好治癒，佢哋帶到好多歡樂畀大家。」談到與「冬甩」Romeo合作，嘉洛笑言：「冬甩係一個幾調皮嘅拍檔，同佢合作完全冇問題，佢嘅精靈同活力喺鏡頭前完全會展示到！」