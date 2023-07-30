寵愛Pet Pet｜林夏薇為插曲填詞 演獸醫搵家中愛犬練習

劇中女主角薇薇是出名愛動物之人，對於能夠接拍《寵愛Pet Pet》大感開心，她受訪時說：「自己有養開寵物，同埋又好鍾意動物，所以一直都好想參與呢一類嘅題材，亦都好想通過呢套劇傳達正能量訊息。」薇薇續指拍攝《寵愛》時曾遇阻滯：「因為疫情嘅原因拍攝《法言人》時要延期，時間同《寵愛》撞咗，所以好多謝兩邊劇組肯就時間。」薇薇劇中飾演獸醫金惠婷Paula，拍攝前獲劇組安排向專業獸醫學習，她笑言：「喺屋企會攞啲狗狗嚟練習！」

與「冬甩」一見如故

薇薇與飾演其愛犬冬甩的金毛尋回犬Romeo有不少對手戲，冬甩在劇中十分奀皮搗蛋，經常搞破壞激嬲媽咪，但現實中Romeo非常乖巧，與薇薇首次見面已勁嗲及黐着薇薇，可謂一見如故，薇薇說：「佢好乖好有靈性，我會經常同佢傾偈同玩，又會買嘢請佢食，佢每日返廠都會飛奔撲向我！」薇薇又大讚Romeo演技出色：「有時睇番啲片，原來冬甩係演得最好嗰個，畀佢搶晒啲戲！」薇薇為了劇集出心又出力，主演之餘又獻唱插曲《因為有你》，並有份執筆填詞，薇薇說：「呢首歌係寫畀我三隻狗嘅，當時我其中一隻狗要做大手術，覺得好感觸，就同兩位朋友一齊創作咗呢首歌，自己填詞嘅時候都邊喊邊寫。」劇集主題曲《寵寵》則由Yumi鍾柔美獻唱。